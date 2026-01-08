Logo
Large banner

Ovo su najnovije informacije oko oporavka Nikole Jokića

08.01.2026

20:00

Komentari:

0
Ово су најновије информације око опоравка Николе Јокића
Foto: Tanjug/AP

Oporavak Nikole Jokića odvija se u izuzetno pozitivnom smjeru. Najbolji košarkaš današnjice naporno radi kako bi se što prije vratio na parket, prenosi renomirani NBA insajder Šems Čaranija.

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vježba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koljeno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu" otkrio je najpouzdaniji NBA insajder.

Podsjetimo, Jokić je krajem prošle godine tokom utakmice protiv Majamija zadobio nezgodnu povredu lijevog koljena.

Prve procjene govorile su o pauzi od oko četiri sedmice, ali srpski centar ulaže maksimalan napor da se u najkraćem mogućem roku ponovo stavi na raspolaganje saigračima.

Podijeli:

Tag:

Nikola Jokić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Позната судбина Двејна Вашингтона у Партизану

Košarka

Poznata sudbina Dvejna Vašingtona u Partizanu

2 h

0
Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Košarka

Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

22 h

0
Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

Košarka

Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

1 d

0
Познато стање повреде Николе Јокића

Košarka

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, očekuje se dolazak struje u toku večeri

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner