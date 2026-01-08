Ovo su najnovije informacije oko oporavka Nikole Jokića

Oporavak Nikole Jokića odvija se u izuzetno pozitivnom smjeru. Najbolji košarkaš današnjice naporno radi kako bi se što prije vratio na parket, prenosi renomirani NBA insajder Šems Čaranija.

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vježba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koljeno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu" otkrio je najpouzdaniji NBA insajder.

Podsjetimo, Jokić je krajem prošle godine tokom utakmice protiv Majamija zadobio nezgodnu povredu lijevog koljena.

Prve procjene govorile su o pauzi od oko četiri sedmice, ali srpski centar ulaže maksimalan napor da se u najkraćem mogućem roku ponovo stavi na raspolaganje saigračima.