Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

07.01.2026
18:04
Danas je Božić, najveći hrišćanski praznik, a čestitke stižu sa svih strana svijeta – među njima i od Denver Nagetsa.
Ovaj NBA klub je povodom praznika čestitao Božić na srpskom jeziku i ćirilici, u čast svog najboljeg igrača Nikole Jokića.
Otkako je Nikola Jokić stigao u ekipu Denvera, tim iz Kolorada koristi svaku priliku da na srpskom jeziku ili pak na srpski način obilježi ono što može. Ovoga puta su čestitali Božić i to na ćirilici, na srpskom jeziku.
Denver Nagetsi su napravili fotografiju na kojoj se nalazi Nikola Jokić, na kojoj je krst i badnjak, ali i zastava Srbije.
Pritom su dodate i dvije fotografije našeg košarkaša, dok na ćirilici piše…
Srećan Božić to everyone celebrating today! pic.twitter.com/qaIGCGFWnc— Denver Nuggets (@nuggets) January 7, 2026
