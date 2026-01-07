Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

Danas je Božić, najveći hrišćanski praznik, a čestitke stižu sa svih strana svijeta – među njima i od Denver Nagetsa.

Ovaj NBA klub je povodom praznika čestitao Božić na srpskom jeziku i ćirilici, u čast svog najboljeg igrača Nikole Jokića.

Otkako je Nikola Jokić stigao u ekipu Denvera, tim iz Kolorada koristi svaku priliku da na srpskom jeziku ili pak na srpski način obilježi ono što može. Ovoga puta su čestitali Božić i to na ćirilici, na srpskom jeziku.

Denver Nagetsi su napravili fotografiju na kojoj se nalazi Nikola Jokić, na kojoj je krst i badnjak, ali i zastava Srbije.

Pritom su dodate i dvije fotografije našeg košarkaša, dok na ćirilici piše…