Čudo: ''Osakaćeni'' Denver Nagetsi srušili Filadelfiju produžetka

06.01.2026
08:15
Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Filadelfiju Seventisikserse rezultatom 125:124 u noći iza nas.
Denver Nagetsi su igrali protiv Filadelfije bez čak sedmorice košarkaša, nije igrao nijedan starter ekipe iz Kolorada i uspeli su da pobjede Filadelfiju poslije produžetaka rezultatom 125:124.
Dejvid Adelman nije mogao da računa na Nikolu Jokića zbog povrede koljena, a nisu igrali ni Kem Džonson zbog istog problema, a ovoga puta nije bilo ni Džamala Mareja zbog povrede skočnog zgloba.
Izostao je i Eron Gordon koga muči povreda zadnje lože, Kristijana Brauna muči zglob, Jonasa Valančijunasa list, a Tim Hardavej Džunior je bio bolestan.
