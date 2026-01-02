Jokiću ni povreda ne može ništa – ili, ipak, može?

Srpski košarkaš Nikola Jokić i ove sedmice zauzima prvo mjesto u "presjeku" za MVP nagradu u NBA ligi.

Jokić je minule sedmice doživio povredu koljena, zbog koje će propustiti čitav januar.

Poznato je pravilo da bi neko bio MVP, mora da odigra najmanje 65 utakmica od 82 u regularnom dijelu sezone.

Samo je Bil Volton u sezoni 1977/78. dobio nagradu, a da je odigrao manje od "preporučenog" broja mečeva.

https://t.co/wWGNmWoaNH’s updated MVP Ladder:



1. Nikola Jokic

2. Shai Gilgeous-Alexander

3. Luka Doncic

4. Jalen Brunson

5. Victor Wembanyama

6. Cade Cunningham

7. Jaylen Brown

8. Anthony Edwards

9. Tyrese Maxey

10. Alperen Sengun pic.twitter.com/ZdDCUc48kN — NBACentral (@TheDunkCentral) January 2, 2026

Na sajtu NBA lige, u tekstu koji se bavi ovom trkom, ističu da je Jokić trenutno najbolji i da će biti u diskusiji, osim u slučaju da matematički ne bude mogao da odigra 65 utakmica.

Jokić je prije povrede bio na putu da predvodi NBA u broju skokova i asistencija, kao niko prije njega, a uz ovo, nalazi se među pet najboljih strijelaca. Takođe, na 32 utakmice, na polovini njih je imao tripl-dabl.

Ističe se da je "mašina", ima čak 28 dabl-dabl učinaka, iz igre šutira 60 odsto i prije povrede se pitanje favorita za MVP nagradu nije dovodilo u pitanje.

Srpskog centra i dalje prate Šej Gildžus-Aleksander, Luka Dončić, Džejlen Branson i Viktor Vembanjama, a Top 10 dopunjavaju Kejd Kaningem, Džejlen Braun, Entoni Edvards, Tajriz Meksi i Alperen Šengun.