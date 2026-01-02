Logo
Jokiću ni povreda ne može ništa – ili, ipak, može?

Izvor:

B92

02.01.2026

20:42

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Srpski košarkaš Nikola Jokić i ove sedmice zauzima prvo mjesto u "presjeku" za MVP nagradu u NBA ligi.

Jokić je minule sedmice doživio povredu koljena, zbog koje će propustiti čitav januar.

Poznato je pravilo da bi neko bio MVP, mora da odigra najmanje 65 utakmica od 82 u regularnom dijelu sezone.

Samo je Bil Volton u sezoni 1977/78. dobio nagradu, a da je odigrao manje od "preporučenog" broja mečeva.

Na sajtu NBA lige, u tekstu koji se bavi ovom trkom, ističu da je Jokić trenutno najbolji i da će biti u diskusiji, osim u slučaju da matematički ne bude mogao da odigra 65 utakmica.

Jokić je prije povrede bio na putu da predvodi NBA u broju skokova i asistencija, kao niko prije njega, a uz ovo, nalazi se među pet najboljih strijelaca. Takođe, na 32 utakmice, na polovini njih je imao tripl-dabl.

Ističe se da je "mašina", ima čak 28 dabl-dabl učinaka, iz igre šutira 60 odsto i prije povrede se pitanje favorita za MVP nagradu nije dovodilo u pitanje.

Srpskog centra i dalje prate Šej Gildžus-Aleksander, Luka Dončić, Džejlen Branson i Viktor Vembanjama, a Top 10 dopunjavaju Kejd Kaningem, Džejlen Braun, Entoni Edvards, Tajriz Meksi i Alperen Šengun.

