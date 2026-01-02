Zašto je prekinut rad nuklearnog reaktora u Finskoj

Rad nuklearnog reaktora Olkiloto 2 (OL2) u Finskoj obustavljen je zbog tehničkog kvara, javljaju lokalni mediji, prenio je Tanjug.

Prema podacima berze električne energije Nord Pul, kvar je registrovan u 10.59 časova i procjenjuje se da će obustava trajati oko 16 sati, prenosi Yle.

Nordijska elektroenergetska mreža upozorila je da je došlo do neplanirane nedostupnosti zbog tehničkog kvara na nuklearnom ostrvu.

Reaktori Olkiloto nalaze se na ostrvu u Botničkom zalivu, u opštini Eurajoki, u blizini grada Raume.

Kako je saopštila kompanija Teolisuden Voima (TVO), vlasnik elektrane, problem je nastao tokom ažuriranja softvera sistema za kontrolu snage reaktora u jednoj od tri jedinice nuklearne elektrane.

Reaktor OL2 u pogonu je od 1982. godine.

Kvar je automatski aktivirao hitno isključenje reaktora i obustavu proizvodnje električne energije.

Iz TVO-a navode da je elektrana u toj situaciji radila u skladu sa propisima.

Prošlog proljeća OL2 je, takođe, bio privremeno isključen nakon što je u generatoru uočen porast nivoa vlage. Kompanija je istakla da incident nije imao bilo kakav uticaj na nuklearnu bezbjednost.

Ostale dvije jedinice elektrane, OL1 i OL3, nastavljaju proizvodnju bez prekida.

Prema trenutnim procjenama, reaktor Olkiloto 2 trebalo bi da ponovo započne proizvodnju sutra u 3.00 časa.

Obustava rada dolazi u trenutku kada se veći dio Finske suočava sa snažnim zahlađenjem, dok se u južnim i zapadnim dijelovima zemlje do sutra očekuju obilne snežne padavine i jaki vjetrovi.