Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

02.01.2026
16:59
Komentari:0
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da će imenovati šefa spoljne obavještajne službe Olega Ivaščenka za novog šefa vojne obavještajne službe.
Ivaščenko će zamijeniti Kirila Budanova, koji će postati novi šef predsjedničkog kabineta.
Svijet
Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta
Izmjene su uslijedile nakon ostavke Andrija Jermaka na poziciju šefa predsjedničkog kabineta zbog korupcijskog skandala krajem novembra prošle godine.
Svijet
20 h0
Svijet
20 h0
Svijet
1 d2
Svijet
2 d0
Svijet
43 min0
Svijet
59 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu