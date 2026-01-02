Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da će imenovati šefa spoljne obavještajne službe Olega Ivaščenka za novog šefa vojne obavještajne službe.

Ivaščenko će zamijeniti Kirila Budanova, koji će postati novi šef predsjedničkog kabineta.

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

Izmjene su uslijedile nakon ostavke Andrija Jermaka na poziciju šefa predsjedničkog kabineta zbog korupcijskog skandala krajem novembra prošle godine.