Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

02.01.2026

16:50

Foto: pexels/Alfo Medeiros

Predsjednik Meksika Klaudija Šejnbaum saopštila je da za sada nije prijavljena ozbiljna šteta nakon snažnog zemljotresa u državi Gerero.

Ona je objavila na "Iksu" da je razgovarala sa guvernerom ove meksičke države na pacifičkoj obali i dodala da nije prijavljena šteta ni u glavnom gradu Meksiko Sitiju.

Šejnbaumova je govorila na jutarnjoj konferenciji za novinare u trenutku kada su se oglasili alarmi za zemljotres. Ona je mirno napustila prostoriju zajedno sa novinarima.

Zemljotres magnitude 6,3 stepena Rihterove skale dogodio se na dubini od 10 kilometara, saopštio je ranije Njemački istraživački centar za geonauke.

Zemljotres

Meksiko

