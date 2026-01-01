U prvom satu nove 2026. godine kijevski režim je izvršio još jedan teroristički akt protiv civila ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

"Za više od 70 civila Nova godina se pretvorila u tragediju: nacisti su bespilotnim letjelicama napali kafić i hotel u Hersonskoj oblasti", napomenuli su u ruskom spoljnopolitičkom resoru.

Poginule su 24 osobe, više od 50 je ranjeno i hospitalizovano. Među povrijeđenima je šestoro maloljetnika, a jedno dijete je ubijeno.

"Nema sumnje da je napad bio unapred isplaniran – bespilotne letjelice su ciljano dejstvovale po mjestu okupljanja civila u trenutku proslave Nove godine", zaključili su u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Gubernator regiona Vladimir Saldo je naglasio da su 2. i 3. januar proglašeni danom žalosti u regionu.

Reagujući na napad, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da Ruska Federacija za ovu tragediju krivi sve one koji "sponzorišu terorističke izrode" u Ukrajini.

Istakla je da je Bankova (ulica u kojoj se nalazi kabinet Zelenskog) "sinoć bančila slaveći Novu godinu" – Oružane snage Ukrajine izvele su napad na kafić u Hersonskoj oblasti usled čega su poginule 24 osobe, više od 50 je ranjeno, a petoro djece je hospitalizovano.