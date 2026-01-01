Mladići (18) poginuli u novogodišnjoj noći, pogođeni vatrometom domaće izrade

Dvojica osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu na sjeverozapadu Njemačke nakon što su pogođena vatrometom domaće izrade tokom novogodišnje noći, saopštila je njemačka policija.

Policija je navela da je u Berlinu uhapšeno 300 ljudi zbog ilegalnog paljenja vatrometa tokom novogodišnje noći, prenio je Velt.

Ističe se i da je policija u Lajpcigu napadnuta pirotehničkim sredstvima.

U požaru, koji je izbio u podrumu stambene zgrade u Berlinu, jedna osoba je lakše povrijeđena, saopštila je policija.