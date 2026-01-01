Logo
Large banner

Mladići (18) poginuli u novogodišnjoj noći, pogođeni vatrometom domaće izrade

Izvor:

Agencije

01.01.2026

14:52

Komentari:

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде
Foto: europol.europa.eu

Dvojica osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu na sjeverozapadu Njemačke nakon što su pogođena vatrometom domaće izrade tokom novogodišnje noći, saopštila je njemačka policija.

Policija je navela da je u Berlinu uhapšeno 300 ljudi zbog ilegalnog paljenja vatrometa tokom novogodišnje noći, prenio je Velt.

скопље убиство

Region

Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

Ističe se i da je policija u Lajpcigu napadnuta pirotehničkim sredstvima.

U požaru, koji je izbio u podrumu stambene zgrade u Berlinu, jedna osoba je lakše povrijeđena, saopštila je policija.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

mladić

poginuli

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Svijet

Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

1 h

0
Лепа Лукић дан пред дочек Нове године завршила у Ургентном центру

Scena

Lepa Lukić dan pred doček Nove godine završila u Urgentnom centru

1 h

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Fudbal

Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

1 h

0
"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Republika Srpska

"Živjeće ognjište" - zvanični slogan ovogodišnje proslave Dana Republike

1 h

0

Više iz rubrike

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Svijet

Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

1 h

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Svijet

Rusija: Oboren ukrajinski borbeni avion, ''pametna'' bomba i 250 dronova

1 h

0
Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

Svijet

Šta je izazvalo tragediju u švajcarskom zimovalištu? Svjedoci krive pirotehniku

3 h

0
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

Svijet

Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

4 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner