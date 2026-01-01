Logo
Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

01.01.2026

Челси и званично отпустио тренера Мареска

Italijanski stručnjak Enco Mareska više nije trener fudbalera Čelsija, saopštio je engleski klub.

Italijanski stručnjak Enco Mareska više nije trener fudbalera Čelsija, saopštio je engleski klub.

Mareska je preuzeo Čelsi u junu 2024. godine, a sa klubom iz Londona 2025. je osvojio Ligu konferencije i Svjetsko klupsko prvenstvo.

''Ta dostignuća će ostati važan dio novije istorije kluba i zahvaljujemo mu na doprinosu klubu. Sa ključnim ciljevima koje tek treba ispuniti u četiri takmičenja, Enco i klub vjeruju da promjena daje timu najbolje šanse da sezonu vrati na pravi put. Želimo Encu sve najbolje u nastavku karijere'', navodi se na sajtu Čelsija.

Italijanski trener je u posljednje vrijeme imao nesuglasice sa upravom Čelsija, a sve je kulminiralo nakon rezultatske krize i jedne pobjede u prethodnih sedam utakmica Premijer lige.

Čelsi se nalazi na petom mjestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, dok je u Ligi šampiona na 13. poziciji sa 10 bodova, piše B92.

