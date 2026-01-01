Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

Italijanski stručnjak Enco Mareska više nije trener fudbalera Čelsija, saopštio je engleski klub.

Mareska je preuzeo Čelsi u junu 2024. godine, a sa klubom iz Londona 2025. je osvojio Ligu konferencije i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

''Ta dostignuća će ostati važan dio novije istorije kluba i zahvaljujemo mu na doprinosu klubu. Sa ključnim ciljevima koje tek treba ispuniti u četiri takmičenja, Enco i klub vjeruju da promjena daje timu najbolje šanse da sezonu vrati na pravi put. Želimo Encu sve najbolje u nastavku karijere'', navodi se na sajtu Čelsija.

Italijanski trener je u posljednje vrijeme imao nesuglasice sa upravom Čelsija, a sve je kulminiralo nakon rezultatske krize i jedne pobjede u prethodnih sedam utakmica Premijer lige.

Čelsi se nalazi na petom mjestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova, dok je u Ligi šampiona na 13. poziciji sa 10 bodova, piše B92.