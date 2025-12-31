Veliki udarac za Real Madrid - povrijedio se Mbape

Izvor:
Agencije
31.12.2025
21:10
Komentari:0
Najbolji fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape pauziraće tri nedjelje zbog povrede koljena, saopštio je kraljevski klub.
To znači da francuski reprezentativac neće igrati na završnici španskog Superkupa, koja će se od 7. do 11. januara održati u Saudijskoj Arabiji.
Košarka
Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića
Mbape je ove sezone odigrao sve utakmice za Real, ukupno 24 i postigao 29 golova.
Real će u polufinalu španskog Superkupa, 8. januara, igrati protiv gradskog rivala Atletika, prenose Agencije.
U prvom polufinalu, dan ranije, sastaju Barselona – Atletik Bilbao.
Košarka
1 d0
Region
4 d0
Svijet
6 d0
Košarka
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
50
22
40
22
30
22
20
Trenutno na programu