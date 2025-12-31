Logo
Veliki udarac za Real Madrid - povrijedio se Mbape

Izvor:

Agencije

31.12.2025

21:10

Komentari:

0
Велики ударац за Реал Мадрид - повриједио се Мбапе
Foto: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Najbolji fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape pauziraće tri nedjelje zbog povrede koljena, saopštio je kraljevski klub.

To znači da francuski reprezentativac neće igrati na završnici španskog Superkupa, koja će se od 7. do 11. januara održati u Saudijskoj Arabiji.

Nikola Jokić

Košarka

Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića

Mbape je ove sezone odigrao sve utakmice za Real, ukupno 24 i postigao 29 golova.

Real će u polufinalu španskog Superkupa, 8. januara, igrati protiv gradskog rivala Atletika, prenose Agencije.

U prvom polufinalu, dan ranije, sastaju Barselona – Atletik Bilbao.

Kilijan Mbape

povreda

Real Madrid

