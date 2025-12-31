Logo
Legendarni Roberto Karlos hitno operisan

31.12.2025

13:17

Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан
Foto: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos podvrgnut je hitnoj operaciji nakon što su mu ljekari dijagnostikovali zdravstveni problem sa srcem, prenose mediji.

Prema navodima španskog lista AS, nekadašnji as Real Madrida boravio je u Brazilu sa suprugom i jednim od djece, koristeći odmor poslije intenzivnog mjeseca tokom kojeg je prisustvovao i žrijebu za Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama.

U bolnicu je prvobitno primljen zbog manjeg krvnog ugruška u nozi, ali su dodatni pregledi, uključujući magnetnu rezonancu cijelog tijela, otkrili i problem sa srcem.

Ljekari su, kako se navodi, odmah odlučili da izvrše hitnu intervenciju tokom koje mu je ugrađena cjevčica. Operacija je trebalo da traje oko 40 minuta, ali se zbog komplikacija produžila na gotovo tri sata. Nakon zahvata, Roberto Karlos se osjeća dobro, ali će iz predostrožnosti ostati u bolnici narednih 48 sati.

Roberto Karlos (52) smatra se jednim od najboljih lijevih bekova u istoriji fudbala. Dres Real Madrida nosio je 11 godina, odigravši ukupno 527 utakmica, uz četiri titule šampiona Španije i tri trofeja Lige šampiona u periodu od 1996. do 2007. godine. Sa reprezentacijom Brazila osvojio je Svjetsko prvenstvo 2002. godine, iste godine kada je bio drugi u izboru za „Zlatnu loptu“.

Tokom kasnije karijere nastupao je za Fenerbahče, Korintijans i Anži Mahačkalu, dok je igračku karijeru završio 2012. godine, uz kratki povratak 2015. u indijskom Delhi Dinamosu. Nakon toga bavio se i trenerskim poslom, vodeći turske klubove Sivaspor i Akhisarspor.

(Telegraf.rs)

Tagovi:

Roberto Karlos

Operacija

