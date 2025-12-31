Logo
Umrla legenda zagrebačkog Dinama

31.12.2025

12:03

Умрла легенда загребачког Динама

Tužna vijest potresla je sve navijače zagrebačkog Dinama. Preminula je legenda kluba Marijan Čerček, u 77. godini života, potvrđeno je iz porodice.

Tokom karijere isticao se brzinom, izraženom tehničkom nadarenošću i eksplozivnim prodorima po desnoj strani.

Čerček je debitovao za prvi tim Dinama sa svega 18 godina, i to na najvećoj sceni – u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine.

Već u tom susretu upisao se u istoriju kluba, postigavši pogodak protiv Lidsa kojim je Dinamu donio prednost nad renomiranim engleskim rivalom.

Prošao je kompletnu maksimirsku školu nogometa, a u juniorskim danima nastupao je na gotovo svim ofanzivnim pozicijama, pokazujući pritom i zavidnu sposobnost igranja u veznom redu.

Posebno su ostale upamćene njegove partije protiv Slovana iz Bratislave, Olimpika iz Marselja, Crvene zvezde i Vojvodine, u kojima je dobijao najviše ocjene (10) zahvaljujući briljantnoj igri i odlučujućim golovima.

Rođen 3. februara 1949. u Zagrebu, Čerček je za Dinamo nastupao do 1975. godine, odigrao 226 utakmica i postigao 35 golova, osvojivši Kup velesajamskih gradova i Jugoslovenski kup 1969. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je jedan nastup. Nakon Dinama igrao je za Zagreb od 1975. do 1982.

Small banner