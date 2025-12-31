Jedan od ukrajinskih dronova koji se kretao ka rezidenciji predsjednika Rusije Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti nosio je šest kilograma eksploziva, izjavio je neimenovani ruski vojnik u video-snimku koji je objavilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Kao rezultat analize obaranja ukrajinskih dronova, otkrivena je jedna od modifikacija `čaklun-V`. Bojeva glava tog drona je visokoeksplozivno punjenje težine šest kilograma", rekao je vojnik.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je novinarima u ponedjeljak, 29. decembra, da je ukrajinska vojska u noći između nedjelje i ponedjeljka izvršila teroristički napad na Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska poslala je 91 dron ka rezidenciji, ali nije bilo žrtava niti je nanesena materijalna šteta.

RIA Novosti napominje da su svi dronovi oboreni prije nego što su stigli do cilja.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima da je "ljut" zbog napada, uz napomenu da takvi postupci ne idu u korist mirovnih pregovora.