Izvor:
Sputnik Srbija
29.12.2025
16:28
Komentari:1
U noći između nedjelje i ponedjeljka Kijev je izveo teroristički napad na rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
„Ruska PVO uništila je sve bespilotne letjelice Kijeva“, istakao je ministar.
On je dodao da nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.
„Rusija je odredila ciljeve za uzvratne udare, kao i vreme njihovog izvođenja“, najavio je ministar.
