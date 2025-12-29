Logo
Kijev dronovima napao Putinovu rezidenciju!

29.12.2025

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

U noći između nedjelje i ponedjeljka Kijev je izveo teroristički napad na rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

„Ruska PVO uništila je sve bespilotne letjelice Kijeva“, istakao je ministar.

On je dodao da nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.

„Rusija je odredila ciljeve za uzvratne udare, kao i vreme njihovog izvođenja“, najavio je ministar.

Tagovi:

Sergej Lavrov

Vladimir Putin

dronovi

