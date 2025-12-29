Logo
Kome će pripasti ogromno bogatstvo Brižit Bardo: Sin nije dobio ni dio

29.12.2025

12:38

Foto: Tanjug/AP file

Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, zaradila je između 65 i 100 miliona dolara kroz filmsku karijeru, manekenstvo i ulaganja u nekretnine. Šezdesetih godina bila je jedna od najplaćenijih glumica svijeta, a za ulogu u filmu Viva Maria dobila je 350.000 dolara.

Njena autobiografija Initiales B.B., objavljena 1996. godine, donijela joj je dodatna 4 miliona, a poznata je i njena vila u Sen Tropeu, La Madrague.

Bardo nikada nije odvajala privatni život od aktivizma, posebno borbe za prava životinja. Još dok je bila u svijetu filma, često je govorila da želi da njena imovina služi višem cilju.

- Dala sam svoju mladost i ljepotu muškarcima, sada dajem svoju mudrost i iskustvo životinjama - isticala je glumica, koja se povukla iz filma 1973.

zemljotres potres

Svijet

Tresao se u Peruu! Broje se povrijeđeni

Većinu svoje imovine Bardo je ostavila Fondaciji Brižit Bardo, organizaciji koju je osnovala 1986. u La Madrague zajedno sa advokatom i prijateljem. U fondaciju je otišla njena seoska kuća, prihodi od prodaje knjiga, vila u Sen Tropeu i druga imovina.

Njena odluka iznenadila je mnoge jer njen sin, jedini nasljednik, nije dobio dio nasljedstva. Njihov odnos bio je turbulentan – još dok je bila trudna, Bardo je govorila da joj sin djeluje kao tumor koji izjeda iznutra. Plašeći se da trudnoća ugrozi karijeru, sina je ostavila kod oca. Nakon godina tenzija i osjećaja poniženja, sin je planirao osvetu.

(novosti magazin)

