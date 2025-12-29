Logo
Kremlj objavio kada će razgovarati Putin i Tramp

Izvor:

RT Balkan

29.12.2025

11:05

Komentari:

0
Кремљ објавио када ће разговарати Путин и Трамп

U najskorije vrijeme biće održan telefonski razgovor između Vladimira Putina i Donalda Trampa povodom jučerašnjeg sastanka predsednika SAD sa Vladimirom Zelenskim, izjavio je portparol šefa ruske države Dmitrij Peskov.

U Kremlju zasad ne znaju kako su protekli pregovori Zelenskog i Trampa i ne mogu da ih ocene. Ipak, u Moskvi se slažu sa izjavom predsjednika SAD da je mir postao "znatno bliži".

Peskov je podvukao da se o telefonskom razgovoru Putina i Zelenskog trenutno ne govori.

Komentari o pojedinačnim tačkama mirovnog sporazuma u vezi sa ukrajinskim sukobom zasad nisu svrsishodni, kao i da Kijev treba da povuče trupe iz Donbasa radi obustave borbenih dejstava.

Едисон Кавани

Fudbal

Odlazak "Matadora" – Kavani okačio kopačke o klin

Peskov je dodao da u Kremlju ne razumiju šta Zelenski ima u vidu kada kaže da Rusija treba da pripremi plan "b" u sukobu sa Ukrajinom.

Osim toga, napomenuo je da Putin i Tramp nisu razgovarali o božićnom primirju u Ukrajini, kao i da Rusija razmatra okončanje vojnog sukoba u kontekstu ostvarivanja sopstvenih ciljeva.

Portparol Kremlja je naglasio da među evropskim građanima zaista postoji nezadovoljstvo zbog toga što rukovodstvo Evropske unije zavlači ruku u džepove svojih poreskih obveznika.

"Na narednim izborima im neće biti lako", istakao je Peskov.

(rt balkan)

Tagovi:

Vladimir Putin

Donald Tramp

sastanak

Komentari (0)
