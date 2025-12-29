Ovo su zvanično neradni dani u Srpskoj

Izvor:
Neradni dani u Republici Srpskoj biće 1, 2, 6. i 7, te 9. januar, radi obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika, te Dana Republike, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
Neradni dani 1, 2. i 9. januar određeni su u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske.
U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i ostale organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Za vrijeme božićnih praznika, 6. i 7. januara, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.
