Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske 2026. godine

Izvor:

ATV

28.12.2025

14:53

Komentari:

2
Foto: ATV

SDS je odlučio da će kandidat ove stranke za funkciju predsjednika Republike Srpske biti Branko Blanuša.

Ovo je i definitivna potvrda da će Srpska demokratska stranka ići sa kandidatom za funkciju predsjednika Republike Srpske, dok se druga inokosna funkcija za člana Predsjedništva BiH nije spominjala. Ovo je bio prijedlog gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

"Ovdje sam prenio odluke organa SDS-a. Ovo danas je odluka Skupštine SDS-a. S obzirom da sam ja predsjednik stranke, moram poštovati organe stranke. Razgovaraćemo i sa drugim opozicionim strankama vezano za kandidature za inokosne funkcije", rekao je Blanuša.

Odluka SDS-a poljuljaće odnose sa Pokretom Sigurna Srpska Draška Stanivukovića koji je u ranijim izjavama tražio od najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj da ovakve odluke budu plod dogovora unutar opozicije.

Stanivukovićev pokret je trebalo danas da održi sjednicu Glavnog odbora, međutim, otkazali su je zbog sjednice SDS-a.

Prethodno je i Nebojša Vukanović koji je bio prisutan na sjednici Skupštine SDS-a najavljivao da će SDS dati kandidata za predsjednika Republike Srpske, dok će on lično biti kandidat za člana Predsjedništva BiH.

Iako decidno nije odbijeno, ovo bi značilo da je SDS promijenio raniji tvrdi stav Milana Miličevića da će imati kandidate za obje inokosne funkcije, kao i nešto blaži stav Jovice Radulovića da će se o tome dogovarati.

Komentari (2)
