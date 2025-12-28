Automobilom udario pješaka u Banjaluci

Saobraćajna nesreća dogodila se u Banjaluci, u Ulici doktora Mladena Stojanovića kod pekare "Malta".

Kako RTRS nezvanično saznaje, pješak je prelazio ulicu na neoznačenom mjestu, nakon čega ga je udario automobil.

Na licu mjesta nalazi se ekipa Hitne pomoći, koja je zbrinula povrijeđenog muškarca.

Saobraćaj na ovom dijelu ulice je obustavljen.