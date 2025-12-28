Logo
Automobilom udario pješaka u Banjaluci

RTRS

28.12.2025

13:50

Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци
Foto: RTRS

Saobraćajna nesreća dogodila se u Banjaluci, u Ulici doktora Mladena Stojanovića kod pekare "Malta".

Kako RTRS nezvanično saznaje, pješak je prelazio ulicu na neoznačenom mjestu, nakon čega ga je udario automobil.

Na licu mjesta nalazi se ekipa Hitne pomoći, koja je zbrinula povrijeđenog muškarca.

Saobraćaj na ovom dijelu ulice je obustavljen.

