Izbjegnuta tragedija: Velkoski udario glavmo u zid nakon starta protivnika

Izvor:

Avaz

28.12.2025

13:26

Komentari:

0
Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника
Foto: Printscreen/Youtube

U Maloj dvorani KSC Skenderija ekipa Sarajeva je savladala Vratnik s 3:2 i plasirala se u finale "Hasetovog klasika".

Nažalost, susret je obilježila i povreda koju je zadobio Krste Velkoski nakon starta Tabaka, koji je dobio crveni karton.

Aktuelni generalni direktor FK Sarajevo udario je glavom u zid što možete pogledati od 2:50 priloženog videa.

Poslije ukazane pomoći Makedonac je napustio parket i dodatne pretrage pokaztaće stepen povrede.

Futsal

