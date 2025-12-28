Izbjegnuta tragedija: Velkoski udario glavmo u zid nakon starta protivnika

U Maloj dvorani KSC Skenderija ekipa Sarajeva je savladala Vratnik s 3:2 i plasirala se u finale "Hasetovog klasika".

Nažalost, susret je obilježila i povreda koju je zadobio Krste Velkoski nakon starta Tabaka, koji je dobio crveni karton.

Aktuelni generalni direktor FK Sarajevo udario je glavom u zid što možete pogledati od 2:50 priloženog videa.

Poslije ukazane pomoći Makedonac je napustio parket i dodatne pretrage pokaztaće stepen povrede.