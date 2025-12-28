Duge kolone vozila na GP Gradiška i Gradina u oba smjera

Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, dok su na GP Svilaj i Kozarska Dubica gužve i duža čekanja na izlazu iz BiH, navedeno je iz AMS Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.