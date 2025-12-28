Tužna vijest: U 10. godini preminula Anida Šatara čija je borba ujedinila BiH i dijasporu

Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest o preranoj smrti 10-godišnje d‌jevojčice Anide Šatara, čija je hrabra borba protiv teške bolesti ujedinila srca hiljada ljudi.

Anida, kćerka Fikreta i Senade, preminula je u petak, 26. decembra.

Sahrana će biti održana u poned‌jeljak, 29. decembra, u 13:30 sati na Bakijskom mezarju – Faletići 2, gd‌je će Anida biti i ukopana.

Iza nje ostaju neutješni roditelji, otac Fikret i majka Senada, sestre Amina i Anesa, dede Mujo i Bajro, nene Munira i Mevlida te brojna rodbina, prijatelji i komšije koji su pogođeni ovom tragedijom.

Anidina životna priča bila je ispunjena nevjerovatnom hrabrošću i snagom. Sa samo tri godine suočila se s dijagnozom tumora na mozgu. Prošla je kroz tri teške operacije, iscrpljujuće hemoterapije i dugotrajne fizikalne terapije. Iako je bolest ostavila posljedice na njenom tijelu, Anida je ponovno učila hodati, govoriti i igrati se, uz osmijeh koji nikada nije gasnuo.

Njena borba je pokrenula val solidarnosti širom zemlje i dijaspore. Ljudi su se okupljali u humanitarnim akcijama, slali poruke podrške, organizovali priredbe i molitve, a Anida je postala simbol nade, upornosti i ljubavi, ne samo za svoju porodicu, već i za cijelu zajednicu.