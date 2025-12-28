Logo
Large banner

Tužna vijest: U 10. godini preminula Anida Šatara čija je borba ujedinila BiH i dijasporu

28.12.2025

08:59

Komentari:

0
Тужна вијест: У 10. години преминула Анида Шатара чија је борба ујединила БиХ и дијаспору
Foto: Printscreen/Anadolija

Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest o preranoj smrti 10-godišnje d‌jevojčice Anide Šatara, čija je hrabra borba protiv teške bolesti ujedinila srca hiljada ljudi.

Anida, kćerka Fikreta i Senade, preminula je u petak, 26. decembra.

Sahrana će biti održana u poned‌jeljak, 29. decembra, u 13:30 sati na Bakijskom mezarju – Faletići 2, gd‌je će Anida biti i ukopana.

Iza nje ostaju neutješni roditelji, otac Fikret i majka Senada, sestre Amina i Anesa, dede Mujo i Bajro, nene Munira i Mevlida te brojna rodbina, prijatelji i komšije koji su pogođeni ovom tragedijom.

сров

Hronika

Maskirano lice pucalo na Kostu Pandurevića!

Anidina životna priča bila je ispunjena nevjerovatnom hrabrošću i snagom. Sa samo tri godine suočila se s dijagnozom tumora na mozgu. Prošla je kroz tri teške operacije, iscrpljujuće hemoterapije i dugotrajne fizikalne terapije. Iako je bolest ostavila posljedice na njenom tijelu, Anida je ponovno učila hodati, govoriti i igrati se, uz osmijeh koji nikada nije gasnuo.

Njena borba je pokrenula val solidarnosti širom zemlje i dijaspore. Ljudi su se okupljali u humanitarnim akcijama, slali poruke podrške, organizovali priredbe i molitve, a Anida je postala simbol nade, upornosti i ljubavi, ne samo za svoju porodicu, već i za cijelu zajednicu.

Podijeli:

Tagovi:

dijete

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бахата вожња у БиХ: Д‌јевојка се снимала како јури аутомобилом преко 130 km/h гд‌је је ограничење 60

Društvo

Bahata vožnja u BiH: D‌jevojka se snimala kako juri automobilom preko 130 km/h gd‌je je ograničenje 60

2 h

1
Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

Republika Srpska

Dodik: Sačuvaćemo stabilnost i mir u Republici Srpskoj

2 h

3
Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

Republika Srpska

Hoće li SDS potvrditi Blanušu?

2 h

3
Да ли ће бити кажњен? На Томпсоновом концерту у Загребу поново узвици "За дом спремни"

Region

Da li će biti kažnjen? Na Tompsonovom koncertu u Zagrebu ponovo uzvici "Za dom spremni"

2 h

1

Više iz rubrike

Бахата вожња у БиХ: Д‌јевојка се снимала како јури аутомобилом преко 130 km/h гд‌је је ограничење 60

Društvo

Bahata vožnja u BiH: D‌jevojka se snimala kako juri automobilom preko 130 km/h gd‌je je ograničenje 60

2 h

1
Пензионере у чекају велике промјене

Društvo

Penzionere u čekaju velike promjene

2 h

1
Данас су Материце – каква је симболика "везивања"

Društvo

Danas su Materice – kakva je simbolika "vezivanja"

3 h

0
Драма у Бијељини: Дијете (10) упало у шахт

Društvo

Drama u Bijeljini: Dijete (10) upalo u šaht

15 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner