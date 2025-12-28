Logo
Hoće li SDS potvrditi Blanušu?

28.12.2025

08:27

Komentari:

3
Skupština Srpske demokratske stranke održava se danas u Banjaluci na kojoj bi trebalo da bude izabran i novi predsjednik stranke. Prema dosadašnjim informacijama, to bi trebalo da bude Branko Blanuša.

Sjednica je zakazana za 13 časova.

Prema posljednjim informacijama, Blanuša bi trebalo da nastavi "v.d." priču SDS-a, odnosno, trebalo bi da preuzme stranku do opštih izbora 2026. godine.

Komentari (3)
