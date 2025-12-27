Minić: Protiv Srpske se vodi specijalni rat, biće realizovani projekti vrijedni 4,5 milijardi KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je za Srnu da je zadovoljan urađenim u 2025. godini, uprkos teškim političkim i ekonomskim izazovima, navodeći da je najvažnije da je Srpska ostala stabilna.

"Mislim da ćemo benefite vidjeti tek naredne godine. Već je najavljen veliki investicioni ciklus i sve ono što će doprinijeti povećanju standarda i obrta novca u Republici Srpskoj", rekao je Minić u podkastu Srne.

On je ukazao da se protiv Republike Srpske vodi specijalni rat, s ciljem slabljenja njenih institucija, istakavši da se to ogleda kroz napade na institucije, izborni proces i Dan Republike.

Predsjednik Vlade je istakao da je bio iznenađen pitanjem da li će se naredne godine slaviti 9. januar, navodeći da pripreme teku odavno i da se to nije dovodilo u pitanje.

"Dan Republike slavimo sa već dogovorenim aktivnostima. Ne odustajemo od bilo kakve politike zaštite nacionalnih interesa. Iznenadio sam se pitanjem, odnosno da je već u javnosti plasirana informacija da se neće slaviti Dan Republike. To je veoma loše", naglasio je Minić.

U okviru proslave Dana Republike, planirano je i otkrivanje Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a Minić navodi da je tražio od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da se iz tog procesa isključi politika i optužbe, koje su karakterisale početak radova.

"Biću u protokolu, ali i da nisam ja bih došao svojim saborcima da prislužim svijeću. Gradonačelnik je rekao da to neće politizovati. Otvaranje spomenika će organizovati Vlada 8. januara i pozvaćemo velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve da daju blagoslov i osveštaju spomenik. Mislim da je to jedna velika stvar", konstatovao je Minić.

On je naveo da se ne može zaboraviti šta je bilo u prošlosti i da će sve raditi da bi se održala čast srpskih boraca i da bi se očuvalo srpsko jedinstvo.

"Ne možemo zaboraviti koliko je porodica i djece ostalo bez roditelja da bi mi danas živjeli i funkcionisali. I onda neko na tome treba da gradi dnevnu politiku!? Moramo se isključiti iz toga", poručio je Minić.

PONOSAN SAM NA DOGOVOR SA PREDSTAVNICIMA BORAČKIH UDRUŽENjA

Minić je rekao da je ponosan na razgovore i dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata kada je riječ o povećanju boračkog dodatka i donošenja novih zakonskih rješenja koja će učvrstiti i dati nova prava ovoj populaciji.

"Dogovorili smo da sistemski rješavamo brojna pitanja. Nakon svih ovih razgovora, svi smo zadovoljni. Osjetilo se to jedinstvo", rekao je Minić.

On je istakao da izražava najveće poštovanje prema predstavnicima boraca i da je zbog toga prioritet bio rješavanje problema na koja su oni ukazivali.

Kada je riječ o boračkom dodatku i kategorizaciji, Minić je ukazao da su taj proces vodile lokalne zajednice u saradnji sa boračkim organizacijama i da je sada teško utvrditi kroz dokumente ko je zaslužio status a ko nije, s obzirom da su rješenja izdata od organa koja su prestala s radom.

"Izdvaja se veliki novac a efektivnost je umanjena zbog ogromnog broja onih koji konzumiraju ta prava, to ne zaslužuju", ukazao je Minić.

MINIĆ: U 2026. GODINI BIĆE REALIZOVANI PROJEKTI VRIJEDNI 4,5 MILIJARDI KM

Premijer Republike Srpske kaže da je za narednu godinu planiran početak velikog investicionog ciklusa sa projektima vrijednim 4,5 milijardi KM.

Minić je naveo da je planirana razlika u zaduženju u odnosu na otplatu duga oko 100 miliona KM.

"Ko može graditi, a da se ne zadužuje. Ovaj budžet naredne godine proizvod je finansijske discipline. Imamo prostora da se mnogo više zadužimo, čak i do tri milijarde. Ali, nema potrebe za tim. Moramo se odgovorno ponašati. Ne mogu napraviti čudo, ali dok sam predsjednik Vlade neću napraviti ništa što može stvoriti problem Republici Srpskoj", rekao je Minić.

On je ponovio da Republika Srpska nije prezadužena zemlja, kako to pojedinci iz opozicije navode, istakavši da se dug oko 35 odsto BDP-a, što je daleko ispod dozvoljene granice.

"Budžet za narednu godinu napravljen je u skladu sa svim standardima. Samo da uzmete bilo koju zemlju EU vidjeće da se to ne može porediti, koliko smo mi finansijski disciplinovani. To što sad neko kaže da se zadužujemo, da zadužujemo se. Recite mi koja to država radi ogromne infrastrukturne projekte, a da se ne zadužuje?", upitao je Minić.

VLADA PREUZELA NA SEBE I PROJEKTE U BANjALUCI

Minić rekao da je Vlada preuzela na sebe obaveze Banjaluke kada je riječ o izgradnji mosta u naselju Česma, uz pristupne puteve, te izgradnju kružnog toka u Boriku za šta su izdvojena višemilionska sredstva.

"Vlada Republike Srpske je završila most. Preuzela je od grada tu obavezu. Preuzeli smo i izgradnju pristupnih puteva. Kada je riječ o kružnom toku, grad je sproveo javne nabavke i izabrao izvođača. Vlada preuzima da to završi jer želim kada se prošetam Banjalukom da građani ne govore o tome šta je ko kome rekao i odgovorio već da završimo nešto od čega će svi imati koristi", naveo je Minić.

On je istakao da neko ne može o sebi govoriti kao vizionaru, a ne završavati projekte.

"Ako imaš viziju onda je dovedi do kraja! Niste vizionar ako vam je nešto palo na pamet. Vi onda imate reviju želja. Vizionar je neko ko osmisli ideju, napravi konstrukciju i završi to. U ovom slučaju Vlada je vizionar. Ali, dobro. To je dnevna politika o kojoj ne želim da govorim", poručio je Minić.