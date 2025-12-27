Izvor:
Republika Srpska se dosljedno suprotstavljala neprijateljskom spoljnom pritisku, ostajući pouzdan partner i prijatelj za Rusku Federaciju, rekao je predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev u čestitki koju je uputio Miloradu Dodiku.
Godine 2025. Republika Srpska se dosljedno suprotstavljala neprijateljskom spoljnom pritisku, ostajući pouzdan partner i prijatelj za Rusku Federaciju. Zajedničke duhovne i moralne vrijednosti, uzajamno poštovanje i spremnost na saradnju u cilju obezbjeđenja regionalne sigurnosti i stabilnosti čvrsto povezuju naše narode, rekao je Medvedev.
Republika Srpska
Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić
On je Dodik čestitao Novu godinu i Božić, te poželio zdravlje, uspjeh i blagostanje.
"Ubjeđeni smo da će konstruktivan dijalog između Sveruske političke partije "Jedinstvena Rusija" i SNSD i dalje davati značajan doprinos jačanju bilateralne saradnje u više pravaca. Želim Vam, poštovani gospodine Dodik, dobro zdravlje, uspjeh i blagostanje", naveo je Medvedev.
Hvala predsjedniku stranke Jedinstvena Rusija Dmitriju Medvedevu na čestitkama povodom Nove godine. pic.twitter.com/YAmFGnZFQJ— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 27, 2025
