Godine 2025. Republika Srpska se dosljedno suprotstavljala neprijateljskom spoljnom pritisku, ostajući pouzdan partner i prijatelj za Rusku Federaciju. Zajedničke duhovne i moralne vrijednosti, uzajamno poštovanje i spremnost na saradnju u cilju obezbjeđenja regionalne sigurnosti i stabilnosti čvrsto povezuju naše narode, rekao je Medvedev.

Republika Srpska Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

On je Dodik čestitao Novu godinu i Božić, te poželio zdravlje, uspjeh i blagostanje.

"Ubjeđeni smo da će konstruktivan dijalog između Sveruske političke partije "Jedinstvena Rusija" i SNSD i dalje davati značajan doprinos jačanju bilateralne saradnje u više pravaca. Želim Vam, poštovani gospodine Dodik, dobro zdravlje, uspjeh i blagostanje", naveo je Medvedev.