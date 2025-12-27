Logo
Medvedev pisao Dodiku: Srpska pouzdan partner i prijatelj Rusije, suprotstavljate se neprijateljskom pritisku

Izvor:

ATV

27.12.2025

08:59

Komentari:

5
Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Republika Srpska se dosljedno suprotstavljala neprijateljskom spoljnom pritisku, ostajući pouzdan partner i prijatelj za Rusku Federaciju, rekao je predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev u čestitki koju je uputio Miloradu Dodiku.

Godine 2025. Republika Srpska se dosljedno suprotstavljala neprijateljskom spoljnom pritisku, ostajući pouzdan partner i prijatelj za Rusku Federaciju. Zajedničke duhovne i moralne vrijednosti, uzajamno poštovanje i spremnost na saradnju u cilju obezbjeđenja regionalne sigurnosti i stabilnosti čvrsto povezuju naše narode, rekao je Medvedev.

dodik putin

Republika Srpska

Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

On je Dodik čestitao Novu godinu i Božić, te poželio zdravlje, uspjeh i blagostanje.

"Ubjeđeni smo da će konstruktivan dijalog između Sveruske političke partije "Jedinstvena Rusija" i SNSD i dalje davati značajan doprinos jačanju bilateralne saradnje u više pravaca. Želim Vam, poštovani gospodine Dodik, dobro zdravlje, uspjeh i blagostanje", naveo je Medvedev.

Tagovi:

Milorad Dodik

Dmitrij Medvedev

Komentari (5)
