Humanitarni broj 1411 do sada pozvan 67.584 puta

27.12.2025
08:24
Komentari:0
Humanitarni broj 1411 je u okviru akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" do sada je pozvan 67.584 puta.
U Banjaluci je sinoć pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić održano 16. donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" s ciljem prikupljanja sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.
Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1.500.000 KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", Vlada Republike Srpske odobrila je 200.000 KM, dok je Vlada Srbije donirala milion evra.
Društvo
40 min0
Društvo
45 min0
Društvo
10 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
47
08
45
08
40
08
37
Trenutno na programu