Humanitarni broj 1411 do sada pozvan 67.584 puta

27.12.2025

27.12.2025

08:24

Humanitarni broj 1411 je u okviru akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" do sada je pozvan 67.584 puta.

U Banjaluci je sinoć pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić održano 16. donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" s ciljem prikupljanja sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1.500.000 KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", Vlada Republike Srpske odobrila je 200.000 KM, dok je Vlada Srbije donirala milion evra.

