Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

Povodom medijskih navoda da je taksisti iz Jajca za 59 minuta zadržavanja na prostoru Aerodrom Banjaluka naplaćeno 50 konvertibilnih maraka, oglasili su se iz ovog preduzeća.

Njihovo saopštenje prenosimo u potpunosti:

Društvo 50 KM za 59 minuta na Aerodromu Banjaluka

"Povodom novinskih članka, objavljenih na pojedinim portalima, u kojem se iznose netačne i nepotvrđene informacije o naplati parkinga na Međunarodnom aerodromu Banja Luka u iznosu od 50,00 KM, neophodno je da javnost izvijestimo o sljedećim bitnim činjenicama.

Preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske” a.d. Banja Luka obavlja registrovanu djelatnost pružanja usluga u vazdušnom saobraćaju i na osnovu važeće dozvole nadležnog organa upravlja Međunarodnim aerodromom Banja Luka. Pored pretežne uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, Preduzeće obavlja i komplementarne djelatnosti, uključujući i ostale usluge u kopnenom saobraćaju koje uključuju upravljanje nepokretnostima na osnovu ugovora, obezbjeđivanje adekvatnog parking prostora za putnike, pravna i fizička lica koja obavljaju povremeno ili stalno komercijalnu Djelatnost u krugu aerodromskog kompleksa.

Taksista više puta upozoren

Objavljeni novinski članci zasnivaju se na netačnim i pogrešno interpretiranim informacijama koje su portali dobili od taksi prevoznika registrovanog za obavljanje djelatnosti taksi prevoznika na teritoriji opštine Jajce. Napominjemo da se radi o taksi prevozniku koji je u više navrata ulazio unutar kompleksa Međunarodnog aerodroma Banja Luka, preuzimao putnike i prevozio bez zaključenog ugovora sa Preduzećem, a u skladu sa uslovima pod kojima taksi prevoznici sa teritorije grada Laktaši obavljaju djelatnost taksi prevoznika u, krugu aerodromskog kompleksa. Taksista je više puta upozoren od strane radnika Aerodroma da nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti taksi prevoznika u krugu aerodromskog kompleksa bez zaključenog ugovora sa Preduzećem koje upravlja Međunarodnim aerodromom Banja Luka na osnovu važeće dozvole Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH. I pored opomena, taksista je nastavio da dolazi u krug aerodromskog kompleksa i da preuzima putnike na štetu ostalih taksista koji imaju zaključene ugovore sa Preduzećem, plaćajući jedino naknadu za ulazak putničkog vozila.

Naplaćena posebna jednokratna nadoknada

Zbog upornog korišćenja kruga aerodromskog kompleksa za obavljanje komercijalne Djelatnosti taksi prevoznika i preuzimanje putnika, taksisti je naplaćena posebna jednokratna nadoknada u iznosu od 50,00 KM sa PDV-om za obavljanje komercijalne djelatnosti u krugu aerodromskog kompleksa bez zaključenog ugovora sa Preduzećem. Naknada je određena Cjenovnikom komplementarnih usluga.

Pomenuta nadoknada se ne odnosi na naplatu parkinga za putnička vozila, već isključivo za obavljanje komercijalnih djelatnosti.

S obzirom da se u novinskim člancima pominje odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom je izvršena ocjena ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, napomenuli bismo da se radi o odluci koja nije objavljena na zvaničnom sajtu Ustavnog suda Republike Srpske ni u Službenom glasniku Republike Srpske. Sadržaj odluke i obrazloženje iste su potpuno nepoznati i arbitrerno se tumače od strane novinara. Nevezano za sadržaj neobjavljene odluke Ustavnog suda Republike Srpske, Preduzeće samostalno upravlja imovinom u svom pritežaju i odlučuje o uslovima i načinu naplaćivanja nadoknada za izvršene usluge, uključujući i nadoknade za vršenje komercijalnih usluga u poslovnim objektima i na zemljištu u svojini Preduzeća. Takođe napominjemo da je odredbama člana 46. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Srednjobosanskog kantona, kojem pripada i opština Jajce iz koje dolazi pomenuti taksi prevoznik, propisano da prevoznik koji ima registrovanu djelatnost i rješenje o taksi stajalištu u matičnoj opštini ne može obavljati taksi prevoz na području druge opštine.

Cijene parkiranja

Posebno napominjemo da su netačne informacije o cijeni parkiranja u iznosu od 50,00 KM. Cijene parkinga za putnička vozila određene su zvaničnim Cjenovnikom Preduzeća i iznose 3,00 KM za jedan sat zadržavanja na parkingu u krugu aerodromskog kompleksa i 5,00 KM za 24 sata.

Na kraju bismo uputili molbu novinarima da izbjegavaju objavljivanje neprovjerenih i netačnih informacija o događajima vezanim za Međunarodni aerodrom Banja Luka. Objavljivanjem neprovjerenih i netačnih informacija u medijima dovode se u zabludu putnici i narušava ugled ovog javnog preduzeća. Preduzeće redovno sarađuje sa medijima u cilju pravovremenog i transparentnog izvještavanja javnosti o svim događajima vezanim za Međunarodni aerodrom Banja Luka.