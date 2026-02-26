Vježba MUP-a na Kozari: "Ne postoji opasnost i razlog za uznemirenost"

Izvor:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se u vremenu od 09.00 do 15.00 časova na planini Kozara, na području Prijedora, realizovati taktička vježba.
Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.
