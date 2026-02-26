Logo
50 KM za 59 minuta na Aerodromu Banjaluka

26.02.2026

07:53

Taksisti iz Jajca za 59 minuta zadržavanja na prostoru Aerodrom Banjaluka naplaćeno je 50 konvertibilnih maraka.

Prema računu koji je u posjedu redakcije portala banjaluka.com, naplatu je izvršilo preduzeće Aerodromi Republike Srpske.

Taksista tvrdi da mu je usmeno rečeno da kao prevoznik koji nije registrovan na teritoriji Laktaši ne smije preuzimati putnike na aerodromu, te da će mu svaki naredni ulazak biti naplaćen 50 KM.

“Da li je normalno da mi naplate 50 KM za sat vremena parkinga u Banjaluci, pod izgovorom da ne smijem kupiti putnike na Aerodromu Banjaluka, ja kao taksi iz Jajca. Ne znam šta dalje, jer su mi rekli da svaki ulazak ubuduće plaćam 50KM”, navodi zabrinuti taksista.

Na zvaničnom sajtu nema obavještenja

Ono što dodatno zbunjuje jeste činjenica da na zvaničnoj internet stranici Aerodroma nema jasno istaknutog cjenovnika koji predviđa naplatu 50 KM za sat vremena zadržavanja.

Ako je riječ o posebnoj tarifi koja važi samo za taksiste van Laktaša, postavlja se pitanje pravnog osnova.

Ustavni sud RS ukinuo ograničenja za taksiste

Inače, Ustavni sud Republike Srpske juče je donio odluku kojom je utvrđeno da je neustavna odredba kojom se taksi prevoznicima ograničava rad isključivo na teritoriju opštine u kojoj su registrovani.

Taksi

Društvo

Dobre vijesti za taksiste: Ustavni sud Srpske ukinuo ograničenje

“Neustavnom normom je propisano da taksi prevoznik može vršiti taksi prevoz samo na teritoriji i sa teritorije jedinice lokalne samouprave na kojoj ima registrovano sjedište. Ustavni sud je, naime, ocijenio da je osporenim propisivanjem narušen princip slobodnog preduzetništva kojeg garantuje Ustav, a kojim je propisano da se ta sloboda može ograničiti radi zaštite interesa Republike, čovjekove okoline, zdravlja i bezbjednosti ljudi”, navedeno je danas ranije u saopštenju Ustavnog suda RS.

