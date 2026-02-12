Logo
Aerodrom bez dozvole progutao 50 miliona KM

ATV

12.02.2026

22:04

0
Аеродром Бихаћ
Foto: Google Earths

Bihaćki aerodrom, projekt koji se već duže od decenije najavljuje kao "kapija Krajine“, ušao je u 2026. godinu kao poligon za brutalne političke obračune kantonalne i vlasti FBiH.

Nakon što je do sada izdvojeno gotovo 50 miliona KM, projekt još nema ni građevinsku dozvolu.

Umjesto putničkih aviona, aerodromom lete laki sportski avioni. Završena je tek probna dionica piste dok još traju rješavanje papirologije i politička prepucavanja o tome ko je kriv.

Politički sukob prijeti da strateški projekat pretvori u simbol pustih obećanja.

Mrvice iz Sarajeva

Bijes krajiških vlasti izazvala je odluka Vlade Federacije BiH da za ovu godinu u budžetu planira svega pet miliona maraka za aerodrom.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić (POMAK) nije birao riječi, nazvavši iznos "ponižavajućim“ i optuživši federalnu vlast za svjesno političko kažnjavanje Krajišnika.

"Dok se za Sarajevo i Hercegovinu novac pronalazi preko noći, nama šalju mrvice. Ovim tempom, građani će iz Bihaća poletjeti tek u idućem vijeku", poručio je ogorčeni Sedić, tvrdeći da je projekat namjerno vraćen pet godina unazad.

Milioni bez rezultata

Dok traje rat saopštenjima, podaci su neumoljivi. Za potpuno stavljanje aerodroma u funkciju potrebno je još nevjerovatnih 100 do 150 miliona KM.

Uz trenutnu "brzinu“ ulaganja i međusobna podmetanja, Bihać bi svoj prvi putnički avion mogao vidjeti tek za 25 godina.

Pitanje je ko, zapravo, koči, i da li je problem u "čistim papirima“ koje traži FBiH ili u želji politike da ovlada aerodromom preko svojih kadrova?

Krajišnici prizemljeni

Anel Hadžić, direktor aerodroma, trenutno balansira između dvije političke vatre, a Krajišnici ostaju prizemljeni, dok gledaju kako već godinama blijede snovi o boljoj konekciji sa Sarajevom i ostatkom svijeta.

Da li će ovaj projekat postati još jedan spomenik promašenim investicijama ili će bageri konačno nadvladati pusta stranačka saopštenja, znaće se već nakon prvog rebalansa budžeta i izdavanja građevinske dozvole, piše "Cazin.net".

Bihać

Aerodrom

22

52

U nesreći poginuo mladić iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao

22

41

Vic dana: Zaglavio se ormar

22

38

Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

22

35

Nezapamćeno gaženje Barselone u Madridu

22

27

Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

