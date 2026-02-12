Gradska Skupština jasna: Pomoć Vodovodu može, ali ne i poskupljenje vode

Skupštinska većina u Bijeljini, koju predvodi SNSD, razmatrala je u četvrtak stanje u gradskom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" i najavila da će biti za budžetsku podršku, ali ne i novo opterećenje građana poskupljenjem usluga.

"Građani ne smiju biti jedino rješenje za probleme u `Vodovodu`, grad mora preuzeti odgovornost, budžetsko rješenje prije povećanja cijene vode", saopšteno je iz Skupštine grada.

U saopštenju se navodi da je skupštinska većina na sastanku razmatrala stanje u preduzeću, položaj radnika i moguće načine institucionalne podrške u okviru nadležnosti Skupštine grada.

"Želimo jasno poručiti da smo, kao i do sada, spremni da pomognemo u stabilizaciji preduzeća i zaštiti prava radnika, međutim, ne možemo prihvatiti pristup po kojem se teret problema isključivo prebacuje na građane kroz povećanje cijene vode, bez utvrđivanja odgovornosti za način upravljanja i bez ozbiljne analize ukupnog stanja", poručili su odbornici.

Oni podsjećaju da je Skupština grada amandmanom na rebalans budžeta već obezbijedila grant od 555.000 KM s ciljem da se pomogne "Vodovodu i kanalizaciji" u izmirenju obaveza prema radnicima.

"Očekujemo da gradonačelnik ta sredstva realizuje bez odgađanja, kako bi preduzeće moglo isplatiti zaostale plate, poreze i doprinose", istakli su iz skupštinske većine.

Odbornici su naveli da su spremni da se, u skladu sa realnim mogućnostima budžeta, razmotri i obezbjeđivanje dodatnog, ozbiljnog granta, kao odgovorno i sistemsko rješenje.

"Smatramo da je obaveza grada, kao osnivača, da preuzme svoj dio odgovornosti i da finansijsku podršku obezbijedi kroz budžetske mehanizme, a ne da se preko noći i bez jasnih parametara nameće novo opterećenje građanima", naglasili su iz skupštinske većine.

Posebno su ukazali da ni u okviru preduzeća ne postoji jasno usaglašen stav o tome kolika bi eventualna nova cijena vode uopšte bila održiva i opravdana i da je u takvim okolnostima neprimjereno donositi odluke "preko koljena", bez detaljne finansijske analize, jasnog plana stabilizacije i utvrđene odgovornosti.

Odbornici većine su dodali da je neophodno nastaviti razgovore svih relevantnih aktera, kako bi se došlo do održivih i sistemskih rješenja koja će istovremeno zaštititi interes radnika i građana.

"Skupštinska većina ostaje opredijeljena za dijalog, transparentnost i odgovornost u donošenju odluka od značaja za sve građane Bijeljine", zaključuje se u saopštenju.