Koliko je bečki valcer koštao trebinjski budžet?

Dva štanda, jedan video displej, hrpa letaka, svi direktori, načelnici i supružnici, dva KUDa, jedan hor, nijedna kompanija tako se Trebinje predstavilo u Beču. Baš zato je bal glavna tema na jugu. Glavno pitanje je koliko je gradski budžet koštao bečki valcer. Zaplesao jeste ali još nije sabrao troškove, gradonačelnik kaže da su prošli povoljno.

"Najveći trošak ako se to može tako nazvati su troškovi plaćanja prevoza KUD-ova i hora iz Grada Trebinja a sve ostalo je sa Predstavništvom Republike Srpske i Srpskim centrom, manje više ćemo biti oslobođeni i veliko im hvala na tome. Znači i kompletan smještaj i ulaznice, bilo je tu ljudi iz Trebinja koji su platili lično ulaznicu koji su platili smještaj", izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

A oni koji su ovo zadovoljstvo sami plaćali morali su imati deblji novčanik. Karta je išla od 60 do 150 evra, flaša vina 60, flaša vode 15, čaša piva 8 , kobasica 25evra, na sve to smještaj i prevoz.

Osim gradskih priča bal i valcer su postali i politička tema broj jedan.

"Naše će sjene hodati po Beču lutati po dvoru plašiti gospodu je napokon oživjelo", rekla je predsjednik SDS-a Trebinje Milica Radovanović.

Dok citiraju Principa trebinjski opozicionari se pitaju.

"Trebaju nam dostaviti ceh da vidimo koliko je sve to koštalo, ko je to plati i kakve su koristi grada Trebinja", naveo je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

"Mnogo je bolje da su privrednici ovoga grada i ljudi koji zaista imaju znanje i zvanje otišli kako bi predstavili naš grad za razliku od nekih lica koja nemaju nijednu referencu a još su sa sobom poveli članove uže i šire familije", dodala je predsjednik SDS-a Trebinje Milica Radovanović.

Karte smo dobili ostalo smo sami platili, ATV-u danas kažu neki trebinjski funkcioneri. Trebinjski preduzetnici su pozivani više puta, nisu se odazvali tvrde gradonačelnik.

"Hoteli restorani su kroz letke dostavili sve Gradu Trebinju i mi smo to prezentovali. Vi ste u septembru najavili pakete za privrednike i rekli da ćete snositi troškove prevoza, smještaja i karata ali na kraju se to nije desilo? Pa eto nije se desilo ne zbog našeg odustajanja nego su ljudi u obavezama ili nisu procijenili da je neophodno da idu nego je dovoljno kroz prezentacije", rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Svaka prezentacija i predstavljanje su dobri pogotovo ako puno ne koštaju, kaže struka.

"S obzirom da na taj način promovišemo i naš grad i našu državu, umrežavamo se. Sa te strane je sve to dobro ako je u pitanju racionalno korištenje sredstava", kazala je doktor ekonomskih nauka Andriana Mrkajić Ateljević.

Samo 10,000 maraka toliko smo potrošili, otkrio je gradonačelnik ATV-u. Dok se građani pitaju zašto su ih neki predstavljali na balu u Beču znaju i ko je to najbolje uradio, KUD Alat, Ansambl Jovan Dučić i Hor Tribunija.