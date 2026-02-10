"Klizište i stubovi mosta na Bistrici biće sanirani za 45 dana"

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je Srni da je danas počela sanacija klizišta na putnom pravcu Foča-Trnovo, te da će uskoro startovati i sanacija stubova mosta, za šta će biti izdvojeno između dva i 2,5 miliona KM.

Stevanović je nakon sastanka sa načelnikom Foče Milanom Vukadinovićem u Banjaluci rekao da se završetak radova očekuje za 45 dana.

"Imajući u vidu kakva je priroda i kakvo je stanje puta, zadovoljni smo rokovima koje su nam dali projektanti i izvođači. Ako ne bude nekih većih padavina, očekujem da će rokovi biti ispoštovani", rekao je Stevanović.

On je naveo da će se nakon toga pristupiti izgradnji obaloutvrde Bistrice kako bi se sačuvali temelji stubova mosta, te da će podzida koštati oko 1,5 miliona KM.

"Prekid saobraćaja na putnom pravcu Foča-Sarajevo prouzrokovao je mnogo problema u svakodnevici građana, naročito onih koji žive na toj relaciji, kao i putnika, te je neophodno da se osposobe alternativni pravci", rekao je Stevanović.

On je napomenuo da se trenutno kao alternativa za putnička vozila i male autobuse koristi obilaznica od 16 kilometara makadama, te da je preuzeće "Putevi Republike Srpske" dobilo zadatak da napravi projektnu dokumentaciju kako bi se u dogledno vrijeme napravila adekvatna i sigurna zaobilaznica.

Načelnik Foče Milan Vukadinović zahvalio je ministru na brzoj reakciji, naglasivši da je već u toku sanacija klizišta u Tuhaljima, te istakao da je putni pravac koji je trenutno u prekidu strateški važan za ovu opštinu, ali i cijelu Republiku Srpsku.

"U ovom trenutku Foča je na neki način izolovana, jer je u prekidu putna komunikacija prema Sarajevu. Imamo problem i prema opštini Rogatica, gdje privreda ima velike troškove, jer su ljudi prinuđeni da voze nekim drugim pravcima koji su i nekoliko stotina kilometara duži", ukazao je Vukadinović.

On je rekao da je na sastanku bilo riječi i o neophodnosti da se nađe način da se osposobe alternativni pravci, koji bi bili uslovni i sigurni za saobraćaj.

"To je regionalni put prema Kalinoviku gdje imamo naznake da se radi projekat za širenje te putne komunikacije, zatim lokalni put prema selu Osija. Potrebno je uraditi i određena predprojektna rješenja za putni pravac Foča-Sarajevo i da se vidi odakle se mogu crpiti sredstva", rekao je Vukadinović.