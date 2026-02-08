Logo
U Mostaru ispisan jeziv grafit

SRNA

08.02.2026

17:23

У Мостару исписан језив графит
Foto: Printscreen/Youtube/Wild Hearts

U Mostaru je danas osvanuo grafit "Smrt Hrvatima", a iz Gradske uprave su najoštrije osudili govor mržnje, uvredljive poruke i simbole koji vrijeđaju pojedince ili grupe građana, te narušavaju javni red, mir i suživot.

Ovakvi sadržaji su neprihvatljivi i nemaju uporište u vrijednostima koje Mostar zagovara, a koje se temelje na međusobnom poštovanju, toleranciji i zakonitom ponašanju u javnom prostoru – saopšteno je iz Gradske uprave.

Dodaju da će saradnji sa nadležnim institucijama nastaviti da d‌jeluju sprečavanju ovakvih pojava, kao i na sankcionisanju odgovornih.

Grafit “Smrt Hrvatima” je ispisan na zgradi u Ulici Ose Grebe.

Ispisivanja poruka mržnje na zgradama u Mostaru česta je pojava.

Ranije su na Partizanskom groblju u Mostaru osvanuli grafiti “Tito vampir”, “Praljak nije zločinac”, “Dok komunisti umiru, rađa se sloboda”, te ustaška oznaka “U” i pozdrav “Za dom spremni!”.

Mostar

grafit

