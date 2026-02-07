Najnovija testiranja pokazala su da je trovanje olovom među stanovnicima Vareša daleko raširenije nego što se strahovalo.

Tragovi teškog metala otkriveni su kod više od 100 ljudi, ne samo u naseljima Pržići i Daštansko već i u samom centru grada, navode iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj.

Prvi rezultati drugog kruga analiza već izazivaju ozbiljan alarm u javnosti, upozoravaju lokalni predstavnici.

Radna grupa

"U drugom krugu testiranja učestvovalo je 109 osoba, a sada su stigli prvi rezultati. Prema nezvaničnim informacijama, nalazi su pozitivni, ali još nemamo potpune podatke o tačnim vrijednostima. Dom zdravlja će, u skladu sa zakonom, svakog građanina pojedinačno obavijestiti o rezultatima putem porodičnih timova", kaže Mario Mirčić, predsjednik Mjesne zajednice Pržići.

Dodaje da situacija očigledno nije dobra, te da zabrinjava sporost reakcije nadležnih institucija.

"Dom zdravlja radi svoj dio posla i testirane osobe su već stavljene pod ljekarski nadzor", kaže Mirčić.

Posebno alarmantna je činjenica da je olovo potvrđeno i kod d‌jece.

"Tačna je informacija da je olovo pronađeno i kod petero d‌jece mlađe od šest godina. Osim ranije testirane grupe od 44 osobe, dodatno je još devet građana, u privatnom aranžmanu, uradilo nalaze, među kojima su i ta d‌jeca", naglašava Mirčić.

Nakon prvog potvrđenog slučaja, formirana je i radna grupa u organizaciji Opštine Vareš, u kojoj su predstavnici opštine, civilne zaštite, sanitarne inspekcije, Doma zdravlja, epidemiološke službe, kompanije DPM Metali, te mjesnih zajednica.

Među testiranima je i fra Leon Pendić, župnik Župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu, koji potvrđuje da su i on i njegov kolega pozitivni na povišene vrijednosti olova u krvi.

Visoke vrijednosti

"Juče smo dobili nalaze, i ja i moj kolega imamo povišene vrijednosti olova u krvi. Iskreno, to nas je iznenadilo", rekao je fra Pendić.

Fra Pendić upozorava da se, osim olova, nisu ispitivali drugi teški metali poput arsena i žive, što dodatno povećava neizvjesnost.

Iz Udruženja građana Fojničani – Maglaj podsjećaju da najnoviji nalazi potvrđuju da su kod nekih osoba koncentracije olova višestruko, pa čak i desetine puta iznad dozvoljenih vrijednosti.

Šta kažu Opština i Dom zdravlja

Opština Vareš i Dom zdravlja Vareš oglasili su se zajedničkim saopštenjem u kojem dematuju, kako navode, neprovjerene tvrdnje koje su se pojavile u javnosti u vezi s povećanim koncentracijama olova kod stanovnika.

Naglašavaju da se sve aktivnosti provode isključivo na osnovu zvaničnih, verifikovanih podataka nadležnih institucija. Ističu da izmjerene vrijednosti u većini slučajeva ne predstavljaju akutno trovanje, već signal za dodatna ispitivanja i praćenje.