Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

Izvor:

SRNA

06.02.2026

14:02

Манастир Завала
Foto: YouTube/Screenshot

Iz opštine Ravno saopšteno je da ova lokalna zajednica kao sadašnji uknjiženi vlasnik i posjednik "u cijelosti poštuje zabranu prometa nacionalizovanim nekretninama", kao i da imovinu srpskog pravoslavnog Manastira u Zavali "ne koristi i ne daje u zakup".

Iz ove opštine navode da je pravoslavni manastir Zavala podnio tužbu za vraćanje nacionalizovane imovine, koja je pravosnažnom presudom Županijskog-kantonalnog suda Mostar od 11. decembra 2018. godine odbijena kao neosnovana, kao i presudom Vrhovnog suda u Federaciji BiH /FBiH/ od 7. oktobra 2021. godine.

Јахорина, обука

Društvo

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

Iz opštine Ravno tvrde i da su nekretnine bez pravnog sljedbenika na njenom području "zakonito knjižene" na tu lokalnu zajednicu, što, kako navode, potvrđuju stavovi Ustavnog suda BiH i Vrhovnog suda FBiH.

Tagovi:

Zavala

Ravno

