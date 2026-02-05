Građanima upućena dva upozorenja: Oprez neophodan

Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorio je u četvrtak, 5. februara, na mogućnost lokalnog izlijevanja pritoka rijeke Neretve na srednjem i donjem toku, posebno vodotoka Trebižat, zbog obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na slivnom području Jadranskog mora.

Prema jutarnjim mjerenjima, vodostaj Trebižata u Humcu iznosio je 323 centimetra, dok je redovna obrana od poplava postavljena na 280 centimetara.

Rijeka Radobolja u Mostaru zabilježila je 76 centimetara, što je nešto iznad nivoa redovne odbrane koji iznosi 75 centimetara.

Iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK-a navode da građani trebaju biti oprezni i pratiti eventualne promjene u vodostaju, posebno u područjima koja su u prošlosti bila podložna poplavama.

Očekuju se lokalna izlijevanja i preporučuje se pojačano praćenje rijeka i pritoka.

Pored toga, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) je izvijestio da je indeks kvaliteta zraka u Mostaru u 8 sati označen kao zagađen, dok je na Ivan Sedlu vazduh ocijenjen kao umjereno zagađen, što dodatno zahtijeva oprez za osjetljive grupe stanovništva.