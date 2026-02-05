Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

Извор:
Курир
05.02.2026
09:39

Депопулација села и удаљених острва већ годинама мучи бројне европске земље, због чега различити модели подстицаја за досељавање више нису непознаница. Куће за симболичан износ или финансијске накнаде за пресељење постали су честа пракса, а најновији примјер долази из Грчке, са малог острва у Егејском мору које очајнички тражи младе породице.
Ријеч је о острву Антикитера, које нуди финансијску подршку свима који су спремни да напусте градски хаос и убрзан начин живота и замијене их миром, тиркизним морем и белим кућама типичним за острва у Грчкој. Породице би добијале би по 500 евра мјесечно током три године, што укупно износи 18.000 евра.
Антикитера се налази у Егејском мору, између Крита и Пелопонеза. Острво обилује брежуљцима, пјешчаним плажама и пећинама које тек чекају да буду истражене. Гужве практично не постоје, загађење ваздуха је занемарљиво, а клима блага и пријатна током већег дијела године. Живот се одвија спорије и без стреса који је уобичајен у великим градовима.
Иако звучи као идеална дестинација, Антикитера се суочава са озбиљним демографским падом. Некада је на острву живјело око 300 становника, док данас стално пребивалиште има свега 24 особе. Током љетне сезоне тај број порасте на приближно 40, наводи "Тхе Травел".
Просјечна старост становника је око 50 година, а младих породица, дјеце и беба готово да нема, што је и главни разлог за покретање програма насељавања.
Иницијативу о бесплатним кућама је покренула Грчка православна црква Китере, али програм је намијењен врло ограниченом броју људи и подразумијева строге критеријуме.
Прилику за бесплатне куће ће добити укупно пет породица, при чему свака мора имати најмање четворо дјеце. Посебну предност имаће кандидати који посједују конкретна знања и занате - попут пекара или рибара - односно вјештине које могу допринијети локалној заједници и унаприједити квалитет живота на острву.
Куће у којима би породице живјеле још нису изграђене и тренутно су у фази планирања. Због тога није познато какав ће тачно бити смјештај, нити да ли ће досељеници постати власници некретнина или ће их добити само на коришћење.
И поред финансијског подстицаја, живот на Антикитери носи и одређене изазове, типичне за изолована острва. Удаљеност отежава приступ здравственој заштити, образовању, културним садржајима и ширим пословним могућностима.
Постоји свакодневна бродска линија са Китере, а путовање траје око два сата. Острво је повезано и са Критом и Атином, али те линије су рјеђе и мање поуздане. Антикитера има и мали аеродром, са повременим летовима за Атину, што значи да острво ипак није у потпуности одсјечено од остатка земље.
