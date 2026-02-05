Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

Извор:
05.02.2026
09:11
Коментари:0
Трагична грешка приликом уласка у погрешно возило у Келну завршила је смрћу 20-годишњака, након што га је супруг возачице брутално претукао, саопштили су полиција и тужилаштво.
Замјена возила, која је у почетку дјеловала као безазлена грешка, завршила је смрћу 20-годишњег младића у Келну након насилног сукоба с 25-годишњим мушкарцем.
Према наводима истражилаца, младић је заустављени аутомобил погрешно сматрао Убер-возилом које је наручио те је пришао возилу, након чега је дошло до сукоба са супругом возачице. У физичком обрачуну 25-годишњак је младића ударио више пута, при чему је жртва пала на тло и задобила тешке повреде главе.
„У погрешном увјерењу да се ради о нарученом Убер-возилу, дошло је до физичког сукоба с 25-годишњим супругом возачице“, навела је полиција.
Инцидент се догодио у недјељу око 1.45 сати у келнској четврти Лонгерих, док се 20-годишњак с дјевојком и оцем враћао кући с прославе. Младић је у понедјељак подлегао тешким повредама главе, а истрага одјељења за убиства и даље је у току.
