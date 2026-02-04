Logo
Novi Grad dobija automatsku hidrometeorološku stanicu

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:25

Komentari:

0
Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу
Foto: Printscreen/Youtube/Bojan Kreća

U Novom Gradu uskoro će biti postavljena automatska hidrometeorološka stanica, kao i automatske stanice za mjerenje vodostaja rijeka Une i Sane, a vrijednost opreme je oko 80.000 KM, rekao je zamjenik načelnika ove opštine Bojan Lukač.

Lukač je rekao da su o tome danas razgovarali sa predstavnicima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a aktivnosti će biti realizovane u sklopu projekta "Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u BiH", koje provodi UNDP.

"Kad je u pitanju opština Novi Grad, u prvoj fazi biće postavljena automatska hidorometeorološka stanica. Danas je definisano da lokacija bude u naselju Vidorija, u zoni sanitarne zaštite, u objektu kojim upravlja Komunalno preduzeće `Vodovod i kanalizacija`", rekao je on.

Горан Селак-24122025

Republika Srpska

Selak: Pravosuđe BiH karakterišu zloupotrebe

Lukač je dodao da će u drugoj fazi Hidometeorološki zavod, u saradnji sa "Vodama Srpske", postaviti automatske stanice za mjerenje vodostaja Une i Sane uzvodno od Novog Grada.

"Jedna takva stanica je postavljena na ušću Sane u Unu i prije nekoliko mjeseci puštena je u rad", rekao je on.

