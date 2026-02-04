Osuđenik iz Doboja uhapšen nakon 18 mjeseci bjekstva

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je S.T. iz Doboja, osuđenika koji se 18 mjeseci nalazio u bjekstvu.

Dobojliju su 3. februara uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj.

”Navedeno lice je lišeno slobode po naredbi Osnovnog suda u Doboju, izdatoj u julu 2024. godine, a koji je osuđen za krivično djelo teška krađa. Lice je bilo u bjekstvu 18 mjeseci, pa je nakon lišenja slobode predato službenicima KPZ Doboj na dalje postupanje”, rekla je portparol Sudske policije RS Brankica Spasenić.