Ajna plakala u sudnici: Priznala da je nožem ubila majku

Izvor:

Avaz

04.02.2026

11:20

U Kantonalnom sudu u Sarajevu juče je održano ročište protiv optužene Ajne Đukić (26), kojoj se na teret stavlja krivično djelo ubistvo, kada je 17. na 18. juni 2025. godine oko ponoći nožem usmrtila majku Vasku Sotirov-Đukić, sa kojom je živjela u stanu, u sarajevskom naselju Višnjik.

Majci, koja se nalazila na ugaonoj garnituri u dnevnom boravku, nožem je nanijela više ubodnih rana u predjelu grudnog koša.

Ulaganje dokaza

Prisutnima se juče prva obratila tužiteljka Kantonalnog tužilaštva KS Sabina Sarajlija, koja je istakla da je potpisan sporazum o priznanju krivice, kojim bi Đukić trebala odslužiti zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina i šest mjeseci, što je optužena i prihvatila. Tužilac, odbrana i optužena, saglasni su o izricanju ove kazne, te se Đukić odriče prava na suđenje i svjesna je da ne može uložiti žalbu.

Sutkinja Šejla Bakić-Šolbić pitala je optuženu da li je sporazum došao svjesno, da li je skladu s njenom voljom, što je Đukić potvrdila. Takođe, odgovorila je da prilikom prihvatanja sporazuma nije bilo nikakvih zastrašivanja. Đukić je ostala kod izjave da je kriva za izvršeno krivično djelo. Tužiteljka je juče uložila dokaze, pa je tako, između ostalog, spomenula prvi zapisnik o uviđaju Ministarstva unutrašnjih poslova KS - Odjeljenje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine, kojem su prisustvovali tužilac, krim tehničari, potom medicinska dokumentacija iz Hitne pomoći. Takođe, spomenula je set dokaza – medicinska dokumentacija o liječenju Đukić s Neuropsihijatrijske klinike. Bila je na liječenju na psihijatriji, urgentnoj medicini i endokrinologiji, gdje je imala kontrolne preglede. Uloženi su nalazi i mišljenja ljekara, kao i potvrde.

Sarajlija se osvrnula i na set dokaza, uzimanje bioloških tragova krvi i tkiva kose i noktiju nastradale Vaske. Utvrđeno je da je smrt nastupila nasilno i da je bila ubodna rana srca.

Kako je istakla Sarajlija, uzet je bris bukalne sluznice Ajne Đukić, vršena su biološka ispitivanja, te je od Federalne uprave policije forenzičkog odjela zatraženo da se vidi ima li Ajninih tragova na nožu. Dva vještaka su izvršila neuropsihijatrijsko vještačenje. Izuzeta je garderoba od ubijene Vaske, dva noža i makaze. Priložena je i fotodokumentacija obavljenog uviđaja koja sadrži 287 fotografija, koju je sačinio MUP KS. Na fotografijama se vidi širi prikaz lica mjesta, tijelo ubijene, tragovi krvi u stanu. Takođe, izvodom iz kaznene evidencije je utvrđeno da Ajna Đukić nije osuđivana. Priložena je i smeđa vreća, u kojoj se nalazi garderoba ubijene i nož kojim je izvršeno krivično djelo. Vaska Sotirov-Đukić imala je hronične probleme, kako navodi tužiteljka.

Psihičko stanje

Kada je riječ o psihičkom vještačenju Đukić, vještaci su ranije istakli kako, tada osumnjičena, nije bila na psihijatrijskom tretmanu kao i to da nisu uočeni elementi o duševnoj bolesti. Đukić je, kako se navodi iznad prosječno intelektualnih sposobnosti i ne mogu se naći poremećaji ličnosti.

Ajna je detaljno opisala počinjenje krivičnog djela, a nalazima vještaka došlo je do akumulacije negativnog efekta, gdje se suočavala s frustracijama majke, o kojoj se dugo brinula, s obzirom na to da je bila nepokretna. Zbog očaja da to ne može više da izdrži, došlo je do falš logičnog razmišljanja te je ubila majku i pokušala suicid na različite načine.

Đukić je tri puta davala izjavu u prisustvu svog advokata Maka Ibrišimovića, gdje je detaljno opisala ubistvo, a tokom prvog davanja izjave je bila u šoku.

Branilac od Ajne Đukić je potvrdio da imaju uvid u sve dokaze te da, ni on ni optužena nemaju primjedbi. Prilikom pregovaranja s odbranom, Tužilaštvo je cijenilo što je Đukić sarađivala s njima. Prema nalazu i mišljenju psihijatara, utvrđeno je da je majka bila samoživa, što je Ajna to doživljavala stresno. Šutjela je, trpjela i negativne emocije skupljala. Utvrđeno je da je Đukić bila bitno smanjeno uračunljiva.

Kroz suze, u sudnici se obratila Ajna koja se pokajala za ubistvo majke:

- Imala sam puno vremena da razmislim. Izražavam kajanje i nadam da ću ponovo moći biti aktivan član društva. Ne osporavam da budem kažnjena – kazala je Đukić.

Nastavak ročišta je zakazan za četvrtak.

Finansijski problemi

Ajna i Vaska stanovale su same u stanu, a imale su i finansijske probleme. Ajna je nailazila na administrativne poteškoće, a vezano za invalidninu majke. Centar za socijalni rad tražio je da Ajna dođe s majkom kod njih, ali žena je bila nepokretna i Ajna nije mogla to učiniti sama. Kako je kazala tužiteljka, svi su računali da će Ajna sve sama. Branilac je zatražio da se Đukić oslobodi plaćanja troškova postupka

