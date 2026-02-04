Oduzeta dva automobila, vozači imaju više od 28.000 KM neplaćenih kazni

Policija KS privremeno je oduzela automobile marke "mercedes" i "folksvagen transporter", čiji vozači su višestruki povratnici u činjenju prekršaja, a zajedno imaju 28.292 KM neplaćenih kazni, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Na području Hadžića policija je juče kontrolisala "mercedes", kojim je muškarac čiji su inicijali H.O.K. upravljao prije sticanja tog prava.

Svijet Mask prvi čovjek sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

Provjerama je utvrđeno da vozilo nije registrovano i da su na njemu nepripadajuće tablice, te da vozač u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 18.082 KM.

U sarajevskoj opštini Centar, prilikom kontrole "transportera", utvrđeno je da S.R. vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, a po osnovu neplaćenih kazni duguje 10.210 KM.

Region Nakon afere "Epstajn" Univerzitet će razmotriti oduzimanje počasnih zvanja

Protiv svih ovih vozača biće podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje.