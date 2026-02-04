Logo
Large banner

Oduzeta dva automobila, vozači imaju više od 28.000 KM neplaćenih kazni

Izvor:

ATV

04.02.2026

10:55

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policija KS privremeno je oduzela automobile marke "mercedes" i "folksvagen transporter", čiji vozači su višestruki povratnici u činjenju prekršaja, a zajedno imaju 28.292 KM neplaćenih kazni, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Na području Hadžića policija je juče kontrolisala "mercedes", kojim je muškarac čiji su inicijali H.O.K. upravljao prije sticanja tog prava.

Ilon Mask

Svijet

Mask prvi čovjek sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

Provjerama je utvrđeno da vozilo nije registrovano i da su na njemu nepripadajuće tablice, te da vozač u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 18.082 KM.

U sarajevskoj opštini Centar, prilikom kontrole "transportera", utvrđeno je da S.R. vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, a po osnovu neplaćenih kazni duguje 10.210 KM.

miroslav lajcak

Region

Nakon afere "Epstajn" Univerzitet će razmotriti oduzimanje počasnih zvanja

Protiv svih ovih vozača biće podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje.

Podijeli:

Tagovi:

oduzet automobil

kazne

mup ks

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

Društvo

Sjajne vijesti za putnike: Suspenduje se EES

8 h

0
Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

Svijet

Putin: Odnosi Rusije i Kine su kao proljeće

8 h

0
Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Scena

Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

8 h

0
Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Gradovi i opštine

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

8 h

0

Više iz rubrike

Гори штала на подручју Зубаца

Hronika

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

9 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

9 h

0
Жена повријеђена у пожару

Hronika

Žena povrijeđena u požaru

9 h

0
Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Hronika

Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner