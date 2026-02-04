Čedomir pretukao Draganu, pa joj sipao kiselinu u grlo: Porodica i dalje ne nalazi mir

Prošlo je više od 11 godina od mučkog ubistva Dragane Ćirić (18), a njena porodica i dalje ne nalazi mir jer pravda nije u potpunosti zadovoljena. Ubica Čedomir Đurić (64) iz mjesta Salaš kod Zaječara je brutalno pretukao nesrećnu djevojku, a onda joj je poluživoj sipao kiselinu u grlo.

Kasnije je premiještao njeno tijelo i bacio ga u jezero. Ubica je Draganinu porodicu čak i iz zatvora proganjao jezivim pismima, a njegova smrt donijela im je dodatne probleme. Kako je Draganin otac Dragiša govorio, čini se "da se surovi ubica iz groba ruga njegovoj porodici".

Dragana Ćirić je bila jedinica. Biološkog oca nije zapamtila, jer je preminuo kada je imala samo tri godine. Njena majka Ljiljana se preudala za Dragišu Ćirića, koji je Draganu prihvatio, kao što treba, kao svoje dijete. Ćirići nisu živjeli u raskoši, naporno su radili da bi omogućili Dragani bolji život nego što su oni imali. I Dragana im je pomagala koliko je mogla, a kada je završila osnovnu školu u Salašu, porodica Ćirić je odlučila da nastavi školovanje u Zaječaru udaljenom 26 kilometara. Zbog udaljenosti, Dragana je živjela u učeničkom donu.

Srbija Ovo je Dejan, dobitnik na Lutriji: Otkrio šta je uradio sa bogastvom

Sve je izgledalo idealno, Dragana je bila odlična učenica, zaljubila se u momka iz svog sela koji je bio stariji četiri godine od nje i oni su imali velike planove. Onda je njihov san pretvoren u najgori košmar. Draganino odrastanje pratio je i grabljivac iz neposredne okoline, mještanin Salaša koga je njena porodica znala i sa kojim je bila u kontaktu, Čedomir Đurić.

Proganjao je, pa mučki ubio

Dragana je čak, kao dejvojčica, odlazila u njegovu kuću da mu pomogne, ali u jednom trenutku, primjetila je da se njegov odnos prema njoj promijenio.

Ali, čak ni odlazak u Zaječar joj nije pomogao, jer je Čedomir nastavio da je proganja, a onda je Dragana jednog vikenda nestala. Obično bi subotom i nedeljom dolazila u selo, kod roditelja, da ih vidi, ali se nije pojavila. Nestanak je prijavljen, policija je započela istragu. Ispitivali su sve koji su bili sa njom u kontaktu, pa i njenog očuha Dragišu.

"Meni je jedan inspektor rekao da mora da me ispita na poligrafu. Objasnio je da sumnjaju na Čedomira, a da je Čedomir rekao da sam ja ubio svoje dijete. Rekao sam da me vode, naravno. Kod trećeg pitanja sam se onesvijestio. Na kraju je neki čovjek koji me je ispitivao, a koji je došao iz Beograda, rekao da sam prošao, da ništa nisam slagao. Čedomira su potom uhapsili, a on je bio opak čovjek", prisećao se Draganin očuh tih traumatičnih dana.

Policija je ubrzo došla do istine, koja je bila šokantna. Čedomir, koji je bio patološki opsjednut Draganom, namamio ju je u kola u Zaječaru, odvezao do obližnjeg jezera. Tukao ju je, davio, na kraju joj u grlo sipao kiselinu. Djevojka je preminula u najgorim mukama. Njeno tijelo bacio je u Glogovačko jezero, gdje je pronađeno nekoliko dana kasnije. Patološki ubica nije prihvatao odbijanje nesrećne djevojke.

Ubica je umro, ali brige su ostale

Na suđenju u Višem sudu u Zaječaru, okrivljeni Čedomir Đurić je priznao djelo, ispričao šta i kako je uradio. Nije mogao da podnese da ona ima momka. Osuđen je na 40 godina zatvora, kao i da porodici žrtve isplati odštetu od 900.000 dinara. Prvostepena presuda je potvrđena i Đurić je poslat na izdržavanje kazne. Ipak, u zatvoru je izdržao samo četvrtinu kazne, jer je umro 2024. godine. Odštetu nikada nije do kraja isplatio.

Hronika Oduzeta dva automobila, vozači imaju više od 28.000 KM neplaćenih kazni

"Dragana nam je bila jedinica. Pare ne mogu da je vrate, ali ubica mora da plati. Izašli su mu u susret da plaća na rate, od penzije, i to je funkcionisalo dok je bio živ. Isplaćeno je nešto manje od polovine, oko 450.000 dinara. Kada je umro, prestali smo da dobijamo i tu odštetu. E, tu počinju da se dešavaju neke čudne stvari. Kada je umro, na ostavinskoj raspravi niko nije htio da preuzme ni njegovu imovinu, ni dugove. Navodno, on nije ni imao nikakvu imovinu iz koje bi se naplatila odšteta. Makar nam je tako rečeno kod notara i na sudu", objašnjavao je ranije Dragiša Ćirić.

Dragiša pronašao dvije parcele koje se vode na Čedomira

Ipak, uvidom u katastar, Dragiša je pronašao ono što sud nije mogao, da se na ime Čedomira Đurića vode dve parcele, jedna od pet hektara obradivog zemljišta i druga od četiri hektara pod šumom.

"Rekli su nam da nema šta mi da gledamo katastar. Pa to je javni dokument, što da ga ne gledam? Ne razumijem kako to nisu vidjeli ni notar, ni sud, ni izvršitelj", ogorčeno je govorio.

Slao jeziva pisma iz zatvora

Podsjetimo, Draganino tijelo je pronađeno tri dana nakon nestanka te 2014. godine. Njen otac je ranije ispričao šta se tačno događalo tog dana kada je Dragana nestala.

"Kad ju je povezao iz Zaječara, vozio ju je prema Boru, to je oko 20 kilometara, pa je odatle vratio prema Rgotini, pa ponovo starim putem. Sve vrijeme ju je tokom vožnje tukao i lomio vojničkim ašovom. Polomio joj je lijevu ruku od batina, jagodičnu kost, usta, razbijena joj je bila sljepoočnica, oko joj je skoro ispalo… Tako prebijenu stavio ju je u gepek i vozio do šume. Bila je unakažena i polumrtva kad joj je sipao kiselinu u usta", objasnio je Ćirić ranije i dodao da je Đurić potom tijelo stavio u vojnu vreću i ostavio u šumi.

Region Nakon afere "Epstajn" Univerzitet će razmotriti oduzimanje počasnih zvanja

Dan kasnije, kad je shvatio da svi traže Draganu i da postoji mogućnost da je pronađu, vratio se u šumu da ponovo sakrije tijelo.

"Otvorio je vreću i stavio kamenje u nju da lakše potone. Da je nikad jadnu ne pronađemo", pričao je uplakanim glasom tada sagovornik beogradskih medija.

Đurić ni po odlasku u zatvor nije prestao da nanosi bol porodici ubijene Dragane. Nekoliko godina kasnije poslao im je pismo. Prema priči roditelja, napisao je da često sanja pokojnu Draganu, da su za njenu smrt krivi roditelji, da će je oživjeti i snimiti film o njoj kad uskoro izađe iz zatvora.

"Ne mogu da opišem šok koji smo doživjeli kad nam je iz Padinske skele stiglo pismo. Monstrum nije pisao da se kaje što je brutalno ubio naše dijete, već piše gadosti. Piše nam da je sanja nasmijanu... Da ima dijete i da s njim bere jabuke. Ne priznaje da ju je ubio, već kaže da se sama otrovala zbog majke. Šta mislite kako je nama?! S druge strane, on piše pisma kao da je u vojsku otišao, a ne u zatvor. Stariji sam čovjek i znam kako je bilo prije četiri-pet decenija, osuđenik i za manje brutalna djela bio je potpuno izolovan od svijeta", rekao je tada ogorčeni Ćirić, piše Blic.