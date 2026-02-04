Opljačkan seks šop u centru Sarajeva

Izvor:
Radio Sarajevo
04.02.2026
11:07
Nepoznata maskirana osoba opljačkala je seks šop, koji se nalazi u centru Sarajeva.
Pljačka se dogodila u utorak iza ponoći, 3. februara, u 2:18 sati.
Prema informacijama portala Radiosarajevo.ba, nadzorne kamere zabilježile su počinioca koji je bio maskiran. Snimci će biti predmet dalje istrage.
Kradljivac je, prema informacijama portal Radiosarajevo, provalio kroz prozor u sseks šop, a forenzičari, koji su izašli na mjesto događaja, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva (MUP KS), prošli su određene tragove, među kojima su i otisci prstiju.
Tokom pljačke iz objekta su otuđena dva laptopa te određena količina novca iz kase.
Zanimljivo je da je počinilac na pultu ostavio mobilni telefon iPhone 11, vjerovatno svjestan da ga putem njega mogu locirati.
Takođe, sumnja se da počinilac nije prvi put u ovoj prodavnici s obzirom na to da se na snimku vidi kako odmah nakon što je provalio kroz prozor, prilazi kamerama, kao da je znao gdje se nalaze, i prekrio ih crnim kesama.
Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) oglasili su se povodom pljačke seks šopa u centru Sarajeva 3. februara.
Kako su naveli, izvršenim provjerama u službenim evidencijama nadležne Policijske uprave utvrđeno je da je dana 2. na 3. 2. 2026. godine, u ulici Musala, opština Centar, od strane NN osobe ili više njih, izvršeno krivično djelo Teška krađa, na štetu pravnog subjekta, kojom prilikom su prema izjavi vlasnika otuđena određena suma novca i tehnička oprema.
"Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Nastavlja se rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela", navedeno je iz Uprave policije MUP-a KS.
