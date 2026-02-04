Опљачкан секс шоп у центру Сарајева

Извор:
Радио Сарајево
04.02.2026
11:07
Коментари:0
Непозната маскирана особа опљачкала је секс шоп, који се налази у центру Сарајева.
Пљачка се догодила у уторак иза поноћи, 3. фебруара, у 2:18 сати.
Према информацијама портала Радиосарајево.ба, надзорне камере забиљежиле су починиоца који је био маскиран. Снимци ће бити предмет даље истраге.
Крадљивац је, према информацијама портал Радиосарајево, провалио кроз прозор у sсекс шоп, а форензичари, који су изашли на мјесто догађаја, као и припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајева (МУП КС), прошли су одређене трагове, међу којима су и отисци прстију.
Током пљачке из објекта су отуђена два лаптопа те одређена количина новца из касе.
Занимљиво је да је починилац на пулту оставио мобилни телефон iPhone 11, вјероватно свјестан да га путем њега могу лоцирати.
Сцена
Камера забиљежила тренутак када двојица мушкараца бацају бомбу на кућу Здравка Чолића
Такође, сумња се да починилац није први пут у овој продавници с обзиром на то да се на снимку види како одмах након што је провалио кроз прозор, прилази камерама, као да је знао гдје се налазе, и прекрио их црним кесама.
Из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС) огласили су се поводом пљачке секс шопа у центру Сарајева 3. фебруара.
Како су навели, извршеним провјерама у службеним евиденцијама надлежне Полицијске управе утврђено је да је дана 2. на 3. 2. 2026. године, у улици Мусала, општина Центар, од стране НН особе или више њих, извршено кривично дјело Тешка крађа, на штету правног субјекта, којом приликом су према изјави власника отуђена одређена сума новца и техничка опрема.
"Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС. Наставља се рад на расвјетљавању и документовању овог кривичног дјела", наведено је из Управе полиције МУП-а КС.
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Хроника
8 ч0
Србија
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
58
19
48
19
39
19
30
19
20
Тренутно на програму