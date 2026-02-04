Vlada Srpske pokrenuće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FBiH

Vlada Republike Srpske pokrenuće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH /FBiH/ zbog uočenih nepravilnosti u postupcima upisa imovine i neinformisanja stranaka u postupku, jedan je od zaključaka Interresorne radne grupe koju je Vlada Srpske formirala radi zaštite imovinskih prava Srba u FBiH i pružanja pravne podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi /SPC/.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je na konferenciji za novinare, nakon prvog sastanka Interresorne radne grupe, da će od danas ovo tijelo biti u stalnom zasjedanju, te da će na naredne sastanke biti pozvani predstavnici eparhija SPC u BiH, kao i predstavnici Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH.

"Osim pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama, Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske proširiće kapacitete podrške Srbima u FBiH, Advokatska komora pozvaće advokate da se stave na raspolaganje SPC i srpskom narodu, a preduzećemo i druge aktivnosti radi zaštite srpske imovine", poručio je Selak.

On je istakao da je Republika Srpska danas pokazala da će dati odgovore i da neće biti samo posmatrač onoga što se dešava srpskom narodu u FBiH.

S druge strane, naveo je Selak, Republika Srpska nikada nije pravila problem kada su u pitanju svetinje ili groblja drugih naroda na području Republike Srpske.

Selak je najavio da će zatražiti sastanak sa ministrima pravde na nivou BiH, entiteta i kantona, poručivši svim institucijama u FBiH da još jednom povedu računa i da isprave nezakonitosti u vezi sa knjiženjem imovine.

Generalni sekretar Vlada Republike Srpske Dalibor Panić rekao je da je Vlada formirala najširi front kako bi se zaštitila imovina Srba u FBiH.

On je naveo da je Srpska uradila usklađivanje evidencija mnogo prije nego što je to uradila FBiH, ali nije bilo potrebe da se formira bilo kakvo tijelo u tom entitetu koje bi štitilo bilo čiju imovinu na teritoriji Republike Srpske, zato što su to radili institucionalno, primjenjivali posebne propise, ulagali posebna sredstva na pozivanje stranaka.

"To nas je okvirno koštalo oko 200.000 KM mjesečno. Bio je to spor, mukotrpan proces, ali posebna pažnja se obraćala na prava svih ljudi koji su bili upisani u neku od tih evidencija", podsjetio je Panić.

On je naglasio da se posebna pažnja obraćala na upise kada su bila u pitanju prava vjerskih zajednica.

"Zamislite da smo mi to radili na ovaj način kao što se radi u FBiH, kakav bi haos nastao", istakao je Panić.

On je ocijenio da je ovo, ne samo pravno, nego i političko pitanje, upitavši da li je ovo pokušaj da BiH, koja Ustavom nema imovinu, nju stekne na teret Srba.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da će besplatna pravna pomoć Srbima iz FBiH biti proširena na sve 64 organizacione jedinice u Republici Srpskoj.

"Do sada je ova pomoć pružana u šest kancelarija, uz značajno povećanje broja zahtjeva u odnosu na prethodni period. To su Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo, Nevesinje i Mrkonjić Grad. U prošloj godini, u odnosu na prethodnu, povećan je angažman za 175 odsto u smislu pružanja pomoći ljudima", rekao je Stanković.

On je upozorio da je otimanje crkava i grobalja više od zadnje linije odbrane kao nečeg najsvetijeg, što se pokušava uzurpirati na perfidan način da bi se stvarala takozvana državna imovina.

Zamjenik pravobranioca Republike Srpske Milan Radujko rekao je da će Pravobranilaštvo staviti na raspolaganje sva stručna lica da bi dali svesrdnu podršku svima kojim je potrebna u FBiH.

On je istakao da Zakon o zemljišnim knjigama FBiH nije ustavan, kao što to nisu ni Uredba o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastra klasiranja zemljišta, Pravilnik o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima.

"Ukazivali smo na sve ovo i ranije, ali i na pokušaj otuđenja pokretne imovine i kulturnog blaga srpskog naroda koji se odnosi na Čajničko jevanđelje koje su pokušali upisati kao nacionalno blago BiH", podsjetio je Radujko.

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Darko Kremenović rekao je da je nesporno da je došlo do povrede ljudskih prava i neprikosnovenosti prava vlasništva, što je dovelo do pravne nesigurnosti u FBiH po pitanju zaštite imovine Srba i SPC.

Interresornu radnu grupu, koja je formirana radi zaštite prava SPC i Srba u FBiH, čine predstavnici Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, Pravobranilaštva, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i Advokatske komore Srpske.

Opštinski sud u Mostaru upisao je u gruntovnicu da je vlasnik pravoslavnog groblja u naselju Vrapčići "država", a zatim je isto uradio i sa kapelom i još jednim pravoslavnim grobljem na drugoj parceli.