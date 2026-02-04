Logo
Large banner

Deđanski: Brojni sastanci Cvijanovićeve u Americi pokazuju jačanje kredibiliteta Srpske

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:11

Komentari:

0
Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске
Foto: RTRS

Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da brojni sastanci srpskog člana Predsjendištva BiH Željke Cvijanović sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu pokazuju da kredibilitet Republike Srpske sve više dobija na značaju.

Deđanski je istakao da je to dokaz da postoje uticajne zemlje i političari koji razumiju da Republika Srpska vodi politiku pomirenja u regionu i da se potvrđuje da je sve što je dolazilo od administracije bivšeg predsjednika SAD Džozefa Bajdena bila izmišljotina, koja je prvenstveno razarala samu BiH.

Љубавни пар

Zanimljivosti

Ovo su znakovi sa najmanje sreće u ljubavi

- Očigledno je da Republika Srpska sada na visokom nivou ima razumevanje za svoju borbu za funkcionisanje Dejtonskog sporazuma, za šta se jedina i zalaže, znajući da konačnog pomirenja nema bez poštovanja Republike Srpske, što znači poštovanja Dejtona - rekao je Deđanski.

On je naglasio da Republika Srpska to razumijevanje nije imala prvenstveno u Americi, što pokazuje da su aktivnosti njenog rukovodstva dale rezultat.

Deđanski smatra da ne treba zanemariti ni sve druge aktivnosti na diplomatskom planu koje su prethodile posjeti Cvijanovićeve,vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Americi.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

- Njihove aktivnosti u SAD treba sagledavati u kontekstu svih sastanaka koji su dešavali na diplomatskom nivou poslednjih pola godine. To uključuje Dodikove susrete sa /mađarskim premijerom/ Viktorom Orbanom, /predsjednikom Rusije/ Vladimirom Putinom, /ruskim ministrom spoljnih poslova/ Sergejom Lavrovom, kao i posjetu Izraelu, sastanke sa /izraelskim premijerom/ Benjaminom Netanjahuom i u Knesetu - naglasio je Deđanski.

On je objasnio da su aktivnosti u Americi kruna višemjesečne diplomatske ofanzive s ciljem jačanja Republike Srpske i njene pozicije na međunarodnom planu.

- To je put kako Republika Srpska i Srbi i srpski narod treba da se ponašaju i razbijaju mitove koji su nametnuti od Sarajeva, Zagreba i ostalih u regionu, koji su na srpskoj nesreći pravili svoju politiku - rekao je Deđanski.

Полиција Црна Гора

Region

Svešteniku SPC zapaljen automobil

On smatra da sve intenzivniji kontakti zvaničnika Republike Srpske sa predstavnicima SAD i drugih država potvrđuju da su Srpska i Srbi nekako uspjeli da izađu iz te matrice.

- Ako to spojimo sa međunarodnim sastancima i međunarodnim posetama predsednika Srbije Aleksandra Vučića i učestvovanja na važnim skupovima, počev od Davosa do Abu Dabija, pokazuje se da su Srbi u ofanzivi, u kojoj ne traže ništa što nije normalno ili nemoguće, nego samo pokazuju da hoće mir u regionu - naveo je Deđanski.

On je istakao da su se Srbi razvijali samo u vremenu kada nema sukoba i da se zato zalažu za mir.

илу-ауто-26092025

Auto-moto

Polovni automobili sve skuplji: Ovo su dodatni troškovi za vozače

- Nažalost, političari u zemljama regiona, a naročito u Sarajevu, prave svoj politički uspeh na izazivanju nemira i na satanizaciji srpskog naroda. Ali, to očigledno više nema prolaz - rekao je Deđanski.

Podijeli:

Tag:

Stevica Deđanski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Zdravlje

Sedam miliona slučajeva raka moglo je da bude spriječeno

6 h

0
Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

Hronika

Ubici bračnog para ukinuta presuda: Izrešetao Predraga i Ivanu u novogodišnjoj noći

6 h

0
Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Scena

Desingerica kasnio sat vremena pa uletio u studio: Odbiće mi 100 evra od plate

6 h

0
Надал јавно критиковао Карлоса Алкараза

Tenis

Nadal javno kritikovao Karlosa Alkaraza

7 h

0

Više iz rubrike

Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: FBiH mora da poštuje neprikosnovenost privatne svojine

7 h

0
Минић на састанку са делегацијом УК

Republika Srpska

Minić sa delegacijom UK: Dijalogom domaćih političara rješavati otvorena pitanja

8 h

1
Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

Republika Srpska

Višković i Ajgun o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo

8 h

0
Тадић: БиХ могућа само као савез три државе - Републике Српске и двије из ФБиХ

Republika Srpska

Tadić: BiH moguća samo kao savez tri države - Republike Srpske i dvije iz FBiH

8 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner