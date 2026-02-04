Deđanski: Brojni sastanci Cvijanovićeve u Americi pokazuju jačanje kredibiliteta Srpske

Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da brojni sastanci srpskog člana Predsjendištva BiH Željke Cvijanović sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu pokazuju da kredibilitet Republike Srpske sve više dobija na značaju.

Deđanski je istakao da je to dokaz da postoje uticajne zemlje i političari koji razumiju da Republika Srpska vodi politiku pomirenja u regionu i da se potvrđuje da je sve što je dolazilo od administracije bivšeg predsjednika SAD Džozefa Bajdena bila izmišljotina, koja je prvenstveno razarala samu BiH.

- Očigledno je da Republika Srpska sada na visokom nivou ima razumevanje za svoju borbu za funkcionisanje Dejtonskog sporazuma, za šta se jedina i zalaže, znajući da konačnog pomirenja nema bez poštovanja Republike Srpske, što znači poštovanja Dejtona - rekao je Deđanski.

On je naglasio da Republika Srpska to razumijevanje nije imala prvenstveno u Americi, što pokazuje da su aktivnosti njenog rukovodstva dale rezultat.

Deđanski smatra da ne treba zanemariti ni sve druge aktivnosti na diplomatskom planu koje su prethodile posjeti Cvijanovićeve,vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Americi.

- Njihove aktivnosti u SAD treba sagledavati u kontekstu svih sastanaka koji su dešavali na diplomatskom nivou poslednjih pola godine. To uključuje Dodikove susrete sa /mađarskim premijerom/ Viktorom Orbanom, /predsjednikom Rusije/ Vladimirom Putinom, /ruskim ministrom spoljnih poslova/ Sergejom Lavrovom, kao i posjetu Izraelu, sastanke sa /izraelskim premijerom/ Benjaminom Netanjahuom i u Knesetu - naglasio je Deđanski.

On je objasnio da su aktivnosti u Americi kruna višemjesečne diplomatske ofanzive s ciljem jačanja Republike Srpske i njene pozicije na međunarodnom planu.

- To je put kako Republika Srpska i Srbi i srpski narod treba da se ponašaju i razbijaju mitove koji su nametnuti od Sarajeva, Zagreba i ostalih u regionu, koji su na srpskoj nesreći pravili svoju politiku - rekao je Deđanski.

On smatra da sve intenzivniji kontakti zvaničnika Republike Srpske sa predstavnicima SAD i drugih država potvrđuju da su Srpska i Srbi nekako uspjeli da izađu iz te matrice.

- Ako to spojimo sa međunarodnim sastancima i međunarodnim posetama predsednika Srbije Aleksandra Vučića i učestvovanja na važnim skupovima, počev od Davosa do Abu Dabija, pokazuje se da su Srbi u ofanzivi, u kojoj ne traže ništa što nije normalno ili nemoguće, nego samo pokazuju da hoće mir u regionu - naveo je Deđanski.

On je istakao da su se Srbi razvijali samo u vremenu kada nema sukoba i da se zato zalažu za mir.

- Nažalost, političari u zemljama regiona, a naročito u Sarajevu, prave svoj politički uspeh na izazivanju nemira i na satanizaciji srpskog naroda. Ali, to očigledno više nema prolaz - rekao je Deđanski.