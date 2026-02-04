Logo
Ruževi za usne postaju prošlost: Evo šta će ih zamijeniti

Izvor:

Mondo.ba

04.02.2026

14:35

Foto: Pixabay

Klasika je pala u drugi plan. Jasne konture, gust sloj boje i suvi mat finiš donedavno se to smatralo klasikom šminkanja usana. Ali u 2026. godini trendovi u šminkanju su se drastično promijenili. Na prvi plan su došle meke teksture, vlažan sjaj i efekat "moje usne, samo bolje". Sada dekorativna kozmetika za usne sve više podsjeća na njegu, a ne samo na boju. U Srbiji, kao i širom svijeta, ovaj trend prirodnosti postaje dominantan među ljubiteljima ljepote.

Glavna ideja savremene šminke je prirodni volumen, zamućene granice i udobnost tokom cijelog dana.

Klasični ruž je izgubio popularnost

Gusti mat ruževi postepeno gube pozicije jer naglašavaju suvoću, bore i ljuštenje, a vizuelno „jedu“ volumen usana. Nasuprot tome, sjajne i negujuće formule čine lice svježijim, a usne punijim. Mnogi brendovi sada stavljaju akcenat ne na boju, već na sastav: ulja, vitamini, antioksidansi i SPF postali su gotovo standard.

Glavni favorit postaje ulja za usne

Apsolutni hit poslednjih sezona su ulja za usne. Po teksturi, to je nešto između sjaja i seruma. Ona daju:

-vlažan odsjaj

-poluprovidnu nijansu

-njegovanje kože bez ljepljivosti i težine

Sjajevi su se vratili i postali bolji

Nakon godina dominacije mat tekstura, sjaj je ponovo u modi. Savremeni sjajevi su multifunkcionalni proizvodi koji kombinuju pigment, njegujuće komponente i lagani efekat povećanja volumena. Idealno se uklapaju u trendove "šminka bez šminke" i efekat zdrave, blistave kože.

Trend "zamućenih usana"

Jasno definisana kontura olovkom više nije obavezna. U modi je meko sjenčenje pigmenta od centra ka ivicama, što dodaje vizuelni volumen i čini izgled nježnijim.

Tintovi i balzami sa bojom

Još jedna alternativa klasičnom ružu su tintovi koji se upijaju u kožu usana i ostavljaju laganu, postojanu nijansu bez osjećaja kozmetike. Balzami u boji su idealni za svaki dan jer njeguju usne i pružaju meku prirodnu boju.

A šta je sa ružem?

Ruž nije nestao, ali se promijenio. U trendu ostaju nude, jagodičaste, vinske i klasične crvene nijanse, u kremastim ili sjajnim teksturama, umjesto suvog mata. Za posebne prilike gusto prekrivanje je i dalje prikladno, ali u svakodnevnom životu ga sve češće zamjenjuju lakše i udobnije formule.

Glavno pravilo šminkanja usana u 2026. godini

Danas ne odlučuje toliko boja, koliko tekstura i način nanošenja. U modi su meke, nejasne konture, vlažni finiš i osećaj njegovanih, a ne "zafarbanih" usana. Našminkati usne sada znači izabrati sredstvo koje istovremeno ukrašava i njeguje.

